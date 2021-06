ER MEDICAL DOM – servicii medicale la domiciliu

„Ideea acestui proiect mi-a venit atunci când cineva din familie avea nevoie de un tratament injectabil și spre surprinderea mea când am început să caut pe internet dacă este cineva care se ocupă de așa ceva, am avut un șoc! În primul rând era foarte greu sa prind pe cineva la telefon, iar când am avut norocul să răspundă cineva mi s-a spus că nu se deplasează doar pentru o injecție. Am avut norocul să am pe strada unde locuiesc un medic și doar astfel am putut rezolva necesitatea.” dr. Nania Daniela Magdalena medic specialist medicină de familie



De aceea, noi, cei de la ER MEDICAL DOM Servicii medicale la domiciliu, privim acest proiect ca pe o datorie socială, nu ca pe o afacere! Trecând peste dificultățile pe care le-am întâmpinat la înființarea firmei, acum funcționează doar partea de consultații medicale, ecografie și tratamente injectabile sau recoltari de probe la domiciliu. Suntem în perioada de avizare la Ministerul Sănătății pentru îngrijiri la domiciliu unde vom încerca să încheiem un contract cu una din casele de asigurări de sănătate.



Echipa noastră este condusă de dna. dr. Nania Daniela Magdalena medic specialist medicină de familie având o experiență de peste 24 de ani și încercăm să mărim efectivul cu asistente și infirmiere, prin participarea la târgul de joburi.



Servicii la domiciliul pacientului

Avem servicii de consultații, ecografie, teste covid, gripă, glicemie, trigliceride, IGB (indice glezna braț), tratamente injectabile, perfuzii, montare sondă urinară, recoltări de probe pentru analize, tratamente escare, toate acestea la domiciliul pacientului.



Toate serviciile au prețuri de listă, dar ne-am dori să mergem pe partea de prevenție și avem pachete de servicii tip abonament. La noi vor avea prioritate și multe alte beneficii abonații.



În contextul actual pandemic putem spune că se resimte lipsa unor astfel de servicii medicale la domiciliu deoarece foarte mulți oameni refuză să se interneze și preferă să se trateze în liniștea și siguranța propriului cămin.



Nu suntem un serviciu de urgență, adică nu rezolvăm urgențe de grad zero (cod roșu)!



Pentru programare vă punem la dispoziție:



Telefon: 0733112000



Pagina Facebook: servicii medicale la domiciliu



Site: www.ermd.ro (în construcție)



