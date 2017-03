Emoție și culoare într-un spectacol de dans indian deosebit: „The Spirit of India”

Spectacolul „The Spirit of India” reflectă filosofia unei civilizații milenare ce a sărbătorit viața în formele ei sublime și trecătoare, căutând totodată înțelepciunea și fericirea perenă. Dansul indian, la fel ca toate domeniile artistice, nu se adresează doar divertismentului și plăcerii simțurilor; dincolo de frumusețea costumelor și a podoabelor ce încântă ochii, spectatorul va descoperi emoții universale, încântare pentru minte și suflet., unul din cele opt stiluri de dans clasic, își are originea pe coasta de est a Indiei. Bazându-se pe o tehnică elaborată, ce îmbină rigoarea matematică și spontaneitatea expresivă, repertoriul său este format din două aspecte.este dansul în care artistul, precum un actor, comunică o poveste prin intermediul expresiilor faciale și mudrelor (gesturi simbolice ale mâinilor)., pe de altă parte, este dansul în formă pură, abstractă, prin care artistul „înflorește” o compoziție muzicală înspre un crescendo captivant. Atenția privitorului observă implicarea întregului corp în actul artistic: bătăile ritmice ale picioarelor, unduirile grațioase ale trunchiului, gesturile mâinilor, mișcările ochilor și ale capului.Una dintre artistele pe care le vom vedea pe secenă,, este una din cele mai distinse dansatoare de Odissi din India, recunoscută pentru grație și creativitate. S-a format în stilul acrobatic al dansului sub îndrumarea maestrului Gangadhar Nayak iar apoi s-a perfecționat în arta expresivității alături de marele maestru Kelucharan Mohapatra, recunoscut pentru reînvierea acestei forme de dans. A primit „Premiul Padmashree Sanjukta Panigrahi” și 8 premii „Mahari Samman” pentru contribuția la dansul Odissi.În calitate de fondator și director al Academiei de Dans Gunjan, Meera Das s-a dedicat în ultimii 20 de ani predării acestei forme de dans. Fondată în anul 1995, instituția are ca misiune promovarea artei clasice a dansului Odissi în rândul generației tinere. Studenții academiei au participat la numeroase festivaluri și manifestări culturale la nivel național și internațional în SUA, Marea Britanie, Malaezia, Elveția, Singapore, Grecia, Oman, Ungaria, Germania, Franța, Luxemburg, Cehia, Italia, Spania, Germania, Coreea, Indonezia..................................................................Evenimentul face parte dintr-un turneu organizat în perioada 27 martie - 10 aprilie 2017 de ICCR (Indian Council for Cultural Relations) în colaborare cu Centrul Cultural „Rabindranath Tagore” și Ambasada Indiei la București. Spectacolele și cursurile sunt susținute de către 6 artiști ai Academiei Gunjan la București, Brașov, Cluj-Napoca și Constanța.