Elicopterul H215 va fi produs doar la Ghimbav

Descriere foto: Sursa: Adevărul.ro

Compania Airbus Helicopters România are în plan să producă modelul H215 doar în noua fabrică inaugurată în septembrie 2016, la Ghimbav. Asamblarea este estimată să înceapă la finalul anului 2018.



În prezent, modelul H215 se ansamblează în fabrica din Franţa. Fabrica de la Ghimbav ar putea realiza, la capacitate maximă, 15 elicoptere pe an. În plus, unitatea de la Ghimbav, în valoare de peste 50 de milioane de euro, va crea, până în 2020, aproximativ 350 de locuri de muncă.



În momentul de față, la Ghimbav sunt reparate și modernizate elicoptere din străinătate. Aici lucrează în jur de 160 de oameni.



Airbus Helicopters este o divizie a Airbus Group, gigant cu afaceri de 64 miliarde de euro anual. Airbus Helicopters a avut în 2015 venituri totale de 6,8 miliarde de euro. Compania este numărul unu la nivel mondial în industria producătoare de elicoptere şi are în total circa 23.000 de angajaţi.