Elevii din Făgăraş au posibilitatea să învețe limba chineză

Descriere foto: Elevii din Făgăraş au posibilitatea să învețe limba chineză; Sursa: fagarasultau.ro



La Colegiul „Radu Negru“ se studiază limba chineză. Elevii instituţiei, cunoscută pentru predarea limbilor străine la standarde înalte, au acum posibilitatea să înveţe această limbă, opţional, pe grupe, în regim de trei ore pe săptămână. Această oportunitate se datorează colaborării dintre colegiul făgărăşean şi Institutul „Confucius” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.



Până acum, s-au înfiinţat trei grupe, două pentru gimnaziu şi una pentru liceu, iar numărul cererilor este în creştere. Cursanții au făcut cunoştinţă deja cu primele cuvinte şi expresii.



„Noi predăm acum limba chineză aici și avem trei clase: clasa a III-a, clasa a VI-a și clasa a IX-a, avem peste 100 de elevi“, a explicat prof. Shen Huimin.



Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a Colegiului „Radu Negru“ consideră că prin acest parteneriat, copiilor li se deschid numeroase oportunităţi în viitor, prin cunoașterea altei culturi și anume cea chineză.



La finalul unui an de studiu, elevii au posibilitatea să obţină, în urma unui examen, atestatul de cunoaştere a limbii chineze, cu recunoaştere internaţională, eliberat de Universitatea din Beijing, precum şi să opteze pentru un sejur de studiu în China.



Institutul Confucius are ca principală misiune întărirea cooperării în domeniul educaţional între Romania şi China, sprijinirea şi promovarea dezvoltării programelor de învăţare a limbii Chineze şi consolidarea înţelegerii reciproce între români şi chinezi.



Partener în acest proiect este şi Primăria Făgăraş care s-a înfrăţit cu provincii din China ai căror reprezentanţi sunt interesaţi să deschidă capacităţi de producţie în Făgăraş și consideră oportună stabilirea de relaţii economico – sociale între România şi China.