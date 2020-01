Elevii de la „Informatică” din Braşov „revin acasă” din 13 ianuarie

Descriere foto: Lucrările de reabilitarea energetică inteligentă a Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” au fost terminate, astfel că din 13 ianuarie 2020, când începe semestrul al II-lea al anului şcolar 2019 – 2020, liceeni de la „Informatică” vor învăţa din nou în corpul de pe Calea Bucureşti; Sursa: bzb.ro



Elevii de la Colegiul Naţional de Informatică din Braşov „revin acasă” din 13 ianuarie. Primăria Braşov trimite executorii la firma spaniolă care nu a terminat lucrările la timp!



Începute în anul 2018, lucrările de reabilitarea energetică inteligentă a Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” au fost terminate la finalul anului trecut, astfel că din 13 ianuarie 2020, când începe semestrul al II-lea al anului şcolar 2019 – 2020, liceeni vor învăţa în corpul de pe Calea Bucureşti.



Asta după ce în perioada şantierului, colegiul şi-a desfăşurat activitatea în fostul corp al Liceului cu Program Sportiv de pe strada Cocorului.



Anunţul a fost făcut de către primarul Braşovului, George Scripcaru, care a precizat şi faptul că până la data de 13 ianuarie 2020 mai trebuie puse la punct câteva detalii.



„În mare, lucrurile sunt puse la punct din punct de vedere al lucrărilor de la Colegiul Naţional de Informatică «Grigore Moisil». Mai trebuie montate nişte becuri. Singura problemă era cu scaunele, pentru că furnizorul de mobilier nu le-a livrat până la data de 30 decembrie 2019. Doamna directoare de la «Moisil» avea în plan să ia scaunele de la corpul de pe strada Cocorului, ceea ce nu se poate. Va trebui să găsim o soluţie temporară, până sunt livrate cele noi. Într-adevăr, sunt 1.000 de scaune. Asta este singura problemă, pe care o vom rezolva. Scaune luăm de la CATTIA (Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri)”, a declarat Primarul Braşovului.



Lucrările de eficientizare energetică a Colegiului Naţional „Grigore Moisil” Braşov au fost începute în aprilie 2018. Valoarea contractului era de 4,2 milioane lei, iar termenul de finalizare a proiectului a fost 15 septembrie 2019, lucrările fiind realizate de firma spaniolă SC Construcciones Deco SA. În luna septembrie a anului trecut, lucrările erau aproape gata la Corpul A, iar la Corpul B erau executate în proporție de 65%. Acest proiect a fost finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, finanțare care a expirat în luna septembrie a anului 2019, astfel ca lucrările realizate ulterior au fost suportate de municipalitate.



De altfel, pentru recuperarea acestor fonduri, firma spaniolă a fost acționată în judecată. „Pentru acoperirea sumei achitate de la bugetul local ca urmare a nerespectării contractului de către constructor, vom executa scrisorile de garanţie depuse de firma spaniolă. Noi ar fi trebuit să avem la dispoziţie aceste scrisori, prin firma de asigurare care le-a emis. Am constatat că sunt probleme şi cu firma de asigurare. În aceste condiţii, i-am dat în judecată şi pe unii şi pe alţii şi am apelat la executori judecătoreşti, pentru a recupera sumele respective”, a declarat Primarul Brașovului.





La Colegiul „Unirea” nu se va mai învăţa în 2 schimburi



Primarul a afirmat după ce imobilul de pe strada Cocorului va fi eliberat, în acesta vor fi mutaţi elevi de la Unirea. La această unitate şcolară, la Corpul A se fac reparaţii capitale, lucrările fiind începute tot de firma spaniolă care a obţinut şi contractul pentru Colegiul Naţional de Informatică.



Cum constructorul nu a respectat graficul de lucrări, contractul a fost reziliat, astfel că proiectul a fost preluat de SC Rial SRL, firmă aflată în subordinea Consiliului Local Braşov. „Lucrările vor fi reluate la mijlocul acestei luni şi trebuie terminate până la data de 1 septembrie 2020, astfel încât la începerea anului şcolar 2020 – 2021 acest imobil să fie funcţional”, a explicat primarul.



Reparaţiile capitale la Corpul A al Colegiului Naţional Unirea au început în luna iulie a anului 2018 şi ar fi trebuit să fie gata în 17 iulie 2019, constructor fiind SC Construcciones Deco SA. Şi în cazul acestui proiect, Primăria Braşov a deschis o acţiune în instanţă împotriva constructorului spaniol.



Contractul iniţial, semnat în anul 2018 avea o valoare de 7.913.742 lei cu TVA, însă valoarea a fost majorată ca urmare a creşterii salariului minim în domeniul construcţiilor. Anul trecut, proiectul a fost predat firmei Rial SRL, care mai are de executat lucrări în valoare de 9,28 milioane de lei cu TVA.