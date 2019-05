Elevii de la „Grigore Moisil” au plecat la concursul din SUA

Descriere foto: Cei 12 elevi ai Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” au plecat, la sfârşitul săptămânii trecute, spre Statele Unite ale Americii, unde are loc etapa finală a concursului American Science Computer League; Sursa: bzb.ro



Cei 12 elevi ai Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” au plecat, la sfârşitul săptămânii trecute, spre Statele Unite ale Americii, unde are loc etapa finală a concursului American Science Computer League.



În acest an, competiţia se desfăşoară în New Jersey, iar costul deplasării pentru un singur elev s-a ridicat la 2500 de dolari.



Pentru ca elevii să poată pleca, s-a implicat comunitatea braşoveană, fie donând direct, fie participând la diversele evenimente de strângere de fonduri. Un astfel de eveniment a fost crosul caritabil The Beard Run 2, pe Aleea de sub Tâmpa, la începutul acestei luni, organizat de Beard Brothers Braşov. Au participat peste 141 de alergători, amatori sau profesionişti, iar la final s-au strâns peste 8000 de lei. Un alt eveniment a fost Spring Craft Fair, unde s-au adunat peste 11.500 lei.



Elevii Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” participă din 2001 la American Computer Science League, obţinând de fiecare dată rezultate impresionante.