Elevii care care iau Bacul cu 10, vor intra gratis la două mari festivaluri muzicale

„Cine BAC-ul trece, la UNTOLD și NEVERSEA petrece!” Tradiția de a oferi gratuitate la festival tinerilor care iau 10 la examenul de bacalaureat continuă și în acest an. Și pentru că 2017 va aduce un nou festival în familia UNTOLD, tinerii care vor lua 10 la Bac merită să aiba acces gratuit și la NEVERSEA.Astfel, tinerii pot achiziţiona abonamentul la UNTOLD cu o reducere de 150 de lei plus taxe din preţul final al abonamentului, în timp ce la abonamentul la NEVERSEA primesc o reducere de 195 de lei, plus taxe.Toţi absolvenţii care doresc să participe la campanie trebuie să acceseze link-ul http://untold.com/bacde10 şi să completeze un formular special.În campania de anul trecut 65 de absolvenţi care au promovat examenul de bacalaureat cu nota 10 au primit abonamente cadou la cea mai tare petrecere a anului 2016, UNTOLD. Alţi peste 3.500 de tineri au primit reducere la abonament.