Elevii au intrat în vacanță!

Anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 18 iunie 2021. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în 4 iunie. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie în 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.







Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.







Următoarea vacanță a elevilor va fi de Paște, respectiv 2-11 aprilie și 30 aprilie - 9 mai.