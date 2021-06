Efectele benefice ale vitaminei C şi modul în care această ajută la menţinerea sănătăţii

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că vitamina C este foarte importantă pentru sănătate. Şi, pentru că organismul nu o produce singur, administrarea ei prin alimente sau suplimenţi precum Quercetina + Vitamina C este esenţială!



Doza zilnică recomandă de vitamina C este de 90 mg pentru bărbaţi şi 75 mg pentru femei. Este o vitamină solubilă în apă pe care o poţi obţine din multe legume şi fructe, precum portocalele, kiwi, căpşunile, ardeii graşi, spanacul sau broccoli, iar dacă ştii că nu consumi suficiente alimente bogate în vitamina C, poţi apela la suplimente.







Iată de ce merită să îţi asiguri doza zilnică recomandată de vitamina C!







Reduce riscul bolilor cronice





Deoarece este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi, vitamina C creşte capacitatea organismului de a se apăra pe cale naturală de diverse afecţiuni. Antioxidanţii, precum vitamina C, A sau E, stimulează sistemul imunitar şi protejează celulele de efectul oxidativ al radicalilor liberi care a fost legat de prezenţa multor boli cronice.



Astfel, consumul de vitamina C, are efect antiinflamator şi reduce riscul bolilor de inimă.







Este eficientă în reglarea hipertensiunii arteriale





Hipertensiunea arterială creşte riscul bolilor de inimă şi este cauza multor decese. Administrarea dozei zilnice recomandate de vitamina C, însă, ajută la scăderea tensiunii arteriale şi este foarte benefică în cazul persoanelor hipertensive.



Aceasta are efect de dilatare asupra vaselor de sânge care merg la inima, contribuind astfel la reducerea tensiunii. Totuşi, persoanele hipertensive nu trebuie să se bazeze doar pe tratamentul cu vitamina C! Este bine să urmeze un tratament medicamentos adecvat, recomandat de medic şi, totodată, să îşi schimbe obiceiurile alimentare şi stilul de viaţă.







Reduce riscul bolilor de inimă





Tensiunea arterială crescută, nivelul mare de trigliceride sau de colesterol rău sunt cauze ale bolilor de inimă. Pentru că vitamina C are efecte benefice atât asupra tensiunii arteriale, cât şi a trigliceridelor şi colesterolului, se poate spune că reduce considerabil riscul afecţiunilor cardiace.

De aceea, dacă nu ai o alimentaţie bogată în alimente care conţin vitamina C, este bine să apelezi la suplimente care să îţi asigure doza zilnică recomandată.







Previne crizele de gută





Guta este o afecţiune dureroasă care implică inflamaţia articulaţiilor, în special a degetelor de la picioare. Crizele de gută apar atunci când creşte foarte mult în sânge nivelul acidului uric, un reziduu produs de organism. Când este în cantităţi mari, acesta cristalizează şi se depune pe articulaţii, provocând inflamaţii şi dureri mari. Vitamina C, însă, poate reduce acidul uric din sânge şi, prin urmare, previne atacurile de gută.







Previne deficitul de fier





Fierul este unul din nutrienţii de care organismul nu se poate lipsi pentru diverse funcţii, precum producerea celulelor roşii din sânge şi transportul oxigenului la celule. Vitamina C îmbunătăţeşte absorbţia fierului din alimente, în special în cazul persoanelor care nu consuma carne. Prin urmare, vitamina C reduce riscul de anemie în cazul persoanelor predispuse către deficit de fier.







Îmbunătăţeşte activitatea sistemului imunitar





Unul dintre cele mai mari beneficii ale vitaminei C este îmbunătăţirea imunităţii. Aceasta încurajează producţia de celule albe din sânge care protejează organismul de infecţii. De asemenea, le protejează de radicalii liberi, îmbunătăţindu-le funcţia. Este un antioxidant important pentru protejarea pielii şi grăbeşte vindecarea rănilor. De asemenea, grăbeşte recuperarea persoanelor care suferă de afecţiuni pulmonare şi previne bolile respiratorii.







Protejează memoria şi ameliorează degenerarea cognitivă





Pe măsură ce înaintăm în vârstă, memoria şi funcţiile cognitive sunt supuse degenerării, acest lucru având la baza stresul oxidativ şi inflamaţiile la nivelul creierului, a coloanei vertebrale şi a nervilor. Vitamina C este un puternic antioxidant cu efecte antiinflamator şi, dacă este asigurată doza zilnică necesară, ne vom păstra capacitatea cognitivă şi memoria până la vârste înaintate.







Mai mult, aceasta poate preveni demenţa şi diverse afecţiuni ale sistemului nervos.





Acum, după ce ştii care sunt beneficiile vitaminei C, dacă nu consumi frecvent legume şi fructe proaspete care să îţi asigure doza zilnică recomandată, ia în considerare administrarea unor suplimente. Acestea sunt cea mai bună şi simplă modalitate de a creşte aportul acestei vitamine miraculoase şi de a avea un sistem imunitar eficient. Ai grijă de sănătatea ta şi asigură-ţi toate mineralele şi vitaminele necesare pentru buna funcţionare şi apelează la suplimente de calitate!