Ediția de toamnă a celui mai mare târg de locuri de muncă din Brașov

Descriere foto: First Job School

Pe 27 și 28 septembrie va avea loc ediția de toamnă a celui mai mare târg de locuri de muncă din Brașov.



Evenimentul este organizat de Human Resources Consulting, în parteneriat cu First Job School, la Casa Armatei Brașov, în intervalul orar 09.00-18.00.



Peste 60 angajatori (din Brașov și Covasna) care și-au anunțat prezența pun la dispoziția participanților peste 500 locuri de muncă.



Târgul se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar și angajaților care doresc să-și schimbe locul de muncă. Ofertele de angajare acoperă majoritatea domeniilor de activitate, vizând atât poziții entry-level, cât și top management, din domeniile turism, alimentație publică, IT, producție, administrativ, comerț, servicii și altele.



De asemenea sunt oferte pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate cu salarii pornind de la 1250 euro/lună, fără comision de recrutare și pentru studenți/absolvenți. Organizatorii preconizează participarea a peste 2000 de candidați.



Organizatorii evenimentului fac parte dintr-un grup de firme existente pe piață de peste zece ani, recunoscute pentru serviciile de calitate oferite în domeniul formării profesionale a adulților și în domeniul resurselor umane.



First Job School a certificat peste 5000 de persoane în diverse meserii, fiind lider de proiect în mai multe proiecte cu finanțare europeană neramursabilă iar Human Resources Consulting a recrutat, consiliat și plasat peste 3000 de persoane, fiind atât lider de parteneriat, cât și beneficiar al mai multor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.



Cele două firme au experiență în a organiza evenimente de amploare, precum și târguri de locuri de muncă, conferințe, seminarii și campanii, de interes național, în domeniul resurselor umane și al formării profesionale.