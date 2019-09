Oktoberfest aduce spuma amintirilor. „2009 vs. 2019” este tema ediției a XI-a

„Ediția cu numărul 11 Oktoberfest Brașov va genera un strat și mai gros din spuma amintirilor“, susțin organizatorii Oktoberfest.Oktoberfest Brașov a pornit cu un eveniment pe un teren de 1.200 mp și a ajuns la o suprafață de 25.000 mp. Dacă în 2009 la Oktoberfest au fost 35.000 vizitatori, până în prezent, festivalul a ajuns la 350.000. Surprizele vor fi numeroase, dar și noutățile sunt pe măsura celebrării a 11 ani de Oktoberfest.Tema festivalului organizat pe locul fostului stadion „Municipal” va fi una cu tentă aniversară: cum arăta festivalul în 2009 și cum s-a schimbat în acești ani.Organizatorii spun că din 2009, multe s-au schimbat, însă distracţia a rămas aceeaşi. „Provocarea este să ne întoarcem în timp pentru a ne bucura şi mai tare de prezent. Tema acestei ediţii este 2009 VS 2019. „Berea te va face să-ţi aminteşti de momentele de la ediţiile anterioare”.Cerbul Cornel împreună cu unchiul Hans şi cu frumoasele lui nepoate bavareze te vor ajuta să scrii poveşti noi şi momente de neuitat” susțin organizatorii.Oktoberfest va debuta joi, de la ora 16.00, cu tradiționala paradă, alaiul urmând să se adune în fața Hotelului Capitol. De acolo se va pleca de pe B-dul Eroilor, pe lângă Primăria Brașov, continuând pe str. Nicole Iorga – str. Lunga – Sens Giratoriu Bartolomeu – Calea Făgărașului – cort „Oktoberfest”. Peste 10 atelaje decorate specific și peste 100 de pedeștri vor anunța începerea festivalului!Ediţia cu numărul 11, a Festivalului Oktoberfest, înseamnă pentru organizatori 11 ani de petrecere cu bere Ciucaş din belşug, degustată de zeci de mii de turişti, veniţi din toate colţurile lumii pentru distracția de la Braşov.Organizatorii invită orăşence, domni, domniţe, cavaleri, socri, bunici şi bunicuţe, burlaci şi familişti convinşi, domnişoare şi vecini să spună tuturor: Noroc!Până pe 15 septembrie, Câmpia Bavareză Oktoberfest 2019 își ține deschide granițele pentru curioși în 2 locații cheie: Piața Sfatului din Brașov și curtea Castelului Bran.Prietenii unchiului Hans vor fi acolo să te ajute cu toate informațiile de care ai nevoie ca să te convingi că Oktoberfest este locul în care musai trebuie să vii dacă ai nevoie de o porție de relaxare pe cinste!Oktoberfest a adus în ultimii ani în Brașov personalități marcante, ambasadori și lideri de mari societăți comerciale, dar și turiști din toate colțurile lumii. Aici s-au semnat parteneriate. „Avem oaspeți chiar și din Australia. De asemenea, sunt invitați toți consulii de la Brașov“, susține Cristian Macedonschi.Oktoberfest Brașov 2019 se vrea un festival multicultural pentru toate comunitățile din zonă: grecească, maghiară, săsească, cu ansambluri de dansuri rusești, spaniole, țigănești. Vor fi organizate concursuri de miss, iar regina votată de public va colinda căminele de copii și azilele de bătrâni din zonă cu diverse daruri. Va fi desemnat și un „Rege” al festivalului, care va câștiga un dozator de bere care va fi inslatat la el acasă.În ceea ce privește zonele de relaxare, nu au fost uitați nici copiii, ca și la edițiile anterioare fiind amenajat și un parc de distracții, noul punct de atracție fiind o tiroliană. Pentru cei mai petrecăreți clienți ai festivalului, distracția va continua după ora 23.00 în Clubul „4 rooms” din Centrul Civic.În acest an, vizitatorii sunt sfătuiți de către organizatori să lase mașinile acasă. În acest sens, RATBV va suplimenta liniile autobuzelor care vor pleca de la capătul de linie de lângă locul de desfășurare a berarului. De asemenea, în acest an, vor exista puncte de reciclare ale paharelor din plastic, la ieșirea din corturi. Cei care își vor recicla paharele, vor primi un bon de ordine și vor intra în posesia unui premiu.De altfel, mâine, de la ora 13.00, comercianții vor participa la o ședință cu reprezentanții Protecției Consumatorului, pentru a fi preîntâmpinate eventualele probleme în special în privința alimentelor și băuturilor ce vor fi comercializate.Anemona Hermenean, organizator al festivalului, a explicat: „Oktoberfest a început timid la poalele Tâmpei, iar 10 ani mai târziu a devenit cel mai mare festival de gen din România. A pornit cu un eveniment pe un teren de 1.200 mp şi a ajuns la o suprafaţă de 25.000 mp. A început cu 35.000 de vizitatori şi a ajuns la 350.000. Cam asta înseamnă în cifre Oktoberfest Braşov 2009 VS. 2019”.Pe parcursul anului, organizatorii s-au pus pe colecţionat momente şi pregătesc premii spumoase. Anul acesta veţi avea ocazia să apreciaţi pozele scoase din sertarele cu amintiri.Încă din 2009, Oktoberfest Braşov duce mai departe tradiţia bavareză. Se va lăsa cu fun, ca-n fiecare an!Oktoberfest este o sărbătoare cu o vechime de peste două secole. Se spune că ideea sărbătorii a pornit de la un subofițer din garda națională bavareză. Acesta ar fi sugerat organizarea unei curse de cai pentru a celebra căsătoria prințului moștenitor Ludovic I al Bavariei cu prințesa Therese von Hildburghausen. Regele Bavariei, Maximilian I, s-a arătat încântat de sugestie. Pe 17 octombrie 1810 avea loc cursa de cai, pe care prințesa-mireasă a denumit-o Oktoberfest.