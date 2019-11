Ediţia a 2-a „Winter Charity Fair Braşov” - Târg caritabil de Crăciun, la Reduta

Descriere foto: Ediţia a 2-a „Winter Charity Fair Braşov” - Târg caritabil de Crăciun, la Reduta. Beneficiar al fondurilor strânsee: Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer; Sursa: ghidlocal.com; facebook.com/beardbrothersbrasov



Misiunea de anul acesta: liceenii din Prejmer!



Obiecte din mărgele, bijuterii, jucării croşetate, căni, farfurii, portrete, eşarfe sau tricouri, dar şi globuri, aranjamente tradiţionale de Crăciun, coroniţe. Sunt câteva dintre lucrurile pe care brașovenii și turiștii le vor găsi în cea de-a doua ediţie a „Winter Charity Fair Braşov”, la Centrul Cultural Reduta, în perioada 30 noiembrie 2019 – 1 Decembrie 2019.



Evenimentul, organizat de Beard Brothers Braşov, este unul caritabil.



Fondurile strânse la „Winter Charity Fair Braşov” vor fi folosite pentru a continua Campania Bits For Education, ce are ca scop atragerea elevilor către învăţământul nonformal şi îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atinge performanţe.



„Cauza de anul acesta, totodată şi protagoniştii proiectului mai sus menţionat: o clasă a X-a de la Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară Ţara Bârsei, Prejmer.



Datorită colectivului de profesori şi a implicării acestora, colegiul a fost a doua şcoală europeană la nivel internaţional în perioada 2004-2008 şi posedă, de asemenea, o tradiţie în implicarea în proiecte de tip Comenius şi Leonardo şi ulterior Erasmus. Totuşi, bacalaureatul, studiile universitare sau cursurile postliceale nu reprezintă o prioritate pentru toţi elevii.



Alegerea cauzei a fost bazată pe istoricul clasei şi al potenţialului elevilor, dar şi al colectivului de profesori, scopul fiind monitorizarea eficientă a rezultatelor şi a progreselor, atât individuale, cât şi colective.



Ne dorim să le oferim elevilor o clasă renovată, rechizite noi, dar şi alte materiale care să îi ajute să îşi termine studiile liceale şi chiar să îi stimuleze să continue în învăţământul superior. De asemenea, puterea exemplului este foarte importantă pentru noi, deoarece tinerii sunt influenţabili, mai ales în mediul online, aşa că vă invităm să dăruiţi şi să vă implicaţi cât de puţin în educarea viitorului unor elevi speciali”, au explicat organizatorii, Beard Brothers Braşov.



Beard Brothers Brașov, The Sisterhood Brașov și Volunteer Crew Brașov vă invită așadar la o nouă ediție a Winter Charity Fair!



„Reunim, pentru al doilea an, artiști locali și nu numai, care vor aduce lucrușoare pregătite cu drag și multă măiestrie, perfecte pentru cadourile de Moș Nicolae sau Crăciun. Acest târg are scop caritabil, urmând a direcționa încasările către campania Bits For Education - anul acesta ne propunem să îmbunătățim mediul de lucru al elevilor de la Colegiul pentru Agricultura și Industrie Alimentară "Țara Bârsei" Prejmer și să investim în educația acestora. Ne bucurăm ca și la a doua ediție a Winter Charity Fair să fim găzduiți, în zilele de 30 Noiembrie și 1 Decembrie 2019, de către Centrul Cultural Reduta.” spun inimoșii inițiatori ai proiectului.