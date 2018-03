Ecologiştii făgărăşeni lansează, (deocamdată) în mediul virtual, o campanie pentru reducerea deşeurilor din plastic

Descriere foto: ,,Spune NU deșeurilor plastice!”, campanie lansată în mediul virtual; Sursa: SalutFagaras.ro

În întâmpinarea Zilei Mondiale a Mediului, în Făgăraș este lansată din vreme, o campanie de amploare.



Campania se numeşte ,,Spune NU deșeurilor plastice!”





Pe 5 iunie în fiecare an se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului. Tema pentru acest an se intitulează ,,Combaterea poluării cu deșeuri plastice”, iar India va fi ţara gazda.



La nivel mondial numeroase țări au demarat proiecte în acest sens și au luat deja măsuri. Deocamdată Ministerul Mediului din România nu a inițiat nici o activitate vizibilă, la nivel național pe această temă.



În acest context PER Făgăraş (Partidul Ecologist Român- Fliliala Făgăraș), a lansat la nivel local o campanie denumită ,,Spune NU deșeurilor plastice!”.



Prin această campanie, PER Făgăraş le propune cetățenilor municipiului Făgăraş, administrației locale, societăţii Salco Serv, instituțiilor publice și private, ONG- urilor şi asociațiilor de proprietari măsuri în următoarele direcții:





– intensificarea preocupărilor care vizează colectarea selectivă a tuturor deșeurilor din plastic;



– renunțarea în localuri, cantine sau unități de alimentație publică la tacâmurile și ambalajele de unică folosință din plastic;



– amplasarea de către Salco Serv de recipiente adecvate pentru colectarea selectivă a deșeurilor din plastic în toate cartierele din oraș. Monitorizarea acestei activități;



– implicarea Primăriei Făgăraș în curățarea luciului de apă al Oltului și al lacurilor din perimetrul UAT Făgăraș de deșeuri din plastic;



– demararea în instituțiile școlare a campaniilor de informare pe această temă și implicarea elevilor în colectarea deșeurilor din plastic;



– curățarea perimetrelor din municipiul Făgăraș de deșeurile de plastic la inițiativa administrației locale, a instituțiilor publice, a ONG-urilor, partidelor politice , a asociațiilor de proprietari;



– renunțarea la utilizarea jucăriilor, ambalajelor din plastic și a plaselor de unică folosință (Toate acestea sunt confecționate din hidrocarburi, procesul de producție este foarte poluant, iar persistența acestor deșeuri este de câteva mii de ani).



Deocamdată această campanie a fost lansată numai în spaţiul virtual, pe reţeaua de socializare Facebook.