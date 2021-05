Echipamente HoReCa pentru a vinde cele mai bune brasoave, la propriu, locuitorilor din oras!

In Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, cuvantul "brasoave" are doua sensuri: cel propriu - covrigi cu sare, numiti dupa orasul de la poalele Tampei, unde de altfel sunt si foarte populari, respectiv cel figurat - minciuni, palavre.Bineinteles, in calitate de patron sau administrator al unei patiserii de traditie, doriti sa vindeti clientilor dumneavoastra exclusiv produse de calitate si sub nicio forma sa nu le inselati asteptarile sau exigentele. In aceste conditii, este de inteles ca vreti sa comercializati brasoave la propriu si nu la figurat, precum alte unitati de alimentatie publica din Centrul Vechi.Totusi, pentru acest lucru, aveti nevoie de echipamente HoReCa profesionale, care sa va garanteze rezultate deopotriva rapide si delicioase. Furnizorul Fresco Expert, care sprijina de 30 de ani geniul in bucatariile profesionale din Romania, va pune la dispozitie zeci de astfel de produse, dupa cum vom vedea in continuare.Toate acestea provin exclusiv de la branduri renumite la nivel international, certificandu-le astfel calitatea, productivitatea, durata indelungata de viata, dar si consumul relativ redus de energie electrica, raportat la randamentul lor. Unele dintre ele se incadreaza la categoria de "Echipamente de brutarie", in timp ce altele intra la "Echipamente de patiserie".Iata, in continuare, de ce echipamente HoReCa de la Fresco Expert aveti nevoie pentru a prepara si comercializa brasoave aburinde si gustoase, pe placul locuitorilor de la poalele Tampei si nu numai:Acest echipament HoReCa are rolul de a amesteca sau framanta diverse ingrediente, pentru a le transforma intr-o masa omogena (aluat), care ulterior se va transforma in produsul de patiserie atat de iubit.Brand: Virtus Group GmbH / Dimensiuni: 24x50x50 de centimetri / Greutate: 37,5 kilograme / Numar de viteze: 1, cu comutator temporizat / Tip de control: mecanic / Capacitate: 5 kilograme (7 litri);Portionatoarele de aluat din oferta proiectului Fresco au diametre intre 3,5 si 7 centimetri, in functie de marimea covrigilor (acelasi pret pentru toate diametrele).Brand: Virtus Group GmbH / Dimensiuni: 70x70x17 centimetri / Greutate: 2,5 kilograme;Acest echipament HoReCa va garanta coacerea brasoavelor in cel mai scurt timp, pentru a fluidiza vadul comercial si a asigura, pana la urma, profitul business-ului dumneavoastra.Brand: Tecnoeka / Numar de tavi: 3-6 / Tip control: electromecanic / Tip incalzire: ventilata / Dimensiuni: 78,4x77,4x63,4 centimetri / Greutate: 51,2 kilograme / kW electric: 6,2 / Temperatura cuptor: 100-260 de grade Celsius;Nu in ultimul rand, pentru ca toti clientii sa se asigure ca nu vindeti brasoave si la figurat, aveti nevoie de aceste echipamente HoReCa pentru prezentarea in cele mai elegante conditii ale produselor de patiserie comercializate.Brand: Virtus Group GmbH / Dimensiuni: 90x78,5x140 de centimetri / Greutate: 120 de kilograme / kW electric: 0,728 / Temperatura de lucru: +65 de grade Celsius, ventilat / Capacitate: 1,41 metri patrati.