E nevoie de 130 de angajaţi, în Codlea, la „Peneş Curcanul”

Descriere foto: Noii proprietari ai „Peneş Curcanul” caută 130 de angajaţi; Sursa foto: codlea-info.ro



Compania Bravcod, deţinută de Neculae Stinghe şi de Răzvan Şandru (7%), care a preluat în vara acestui an producătorul de carne de curcan Galli Gallo (prezent pe piaţă cu brandul Peneş Curcanul), recrutează în prezent 130 de oameni pentru fabrica din Codlea, Braşov.



Compania are disponibile locuri de muncă pentru ambalator manual (30), tranşator carne (20), îngrijitor animale (20), măcelar (20), manipulant mărfuri (20), muncitor necalificat în agricultură (10), conform datelor la (AJOFM) Braşov.



Bravcod a cumpărat anul acesta producătorul de carne de curcan Galli Gallo, un business fondat de Cătălin Muntean, actualul primar al oraşului Coldea din judeţul Braşov, la un preţ de achiziţie de 20 milioane de euro, potrivit Casei de Insolvenţă Transilvania (CITR) – administratorul judiciar al Galli Gallo alături de Cențu SPRL.



Galli Gallo a intrat în insolvenţă la propria cerere în 2013. Planul de reorganizare aprobat prevedea printre altele transferul de business către o altă companie, respectiv societăţii „viabile“ Bravcod, o companie parteneră a Galli Gallo, potrivit CITR.



Bravcod, o companie deţinută de Neculae Stinghe (93%) şi de Răzvan Şandru (7%), a încheiat anul 2017 cu afaceri de 134,7 milioane de lei (29,5 milioane de euro), un profit net de 532.943 de lei (117.000 de euro) şi un număr mediu de 382 de angajaţi, potrivit datelor publice. Compania are ca domeniu principal de activitate creşterea păsărilor.



Neculae Stinghe (61 de ani), de profesie inginer, a fost CEO al grupului belgian Carmeuse până în 2007, activând în industria varului. Acesta a înfiinţat apoi firma STS Trading Braşov (unul dintre creditorii Galli Gallo), care oferă consultanţă în domeniul materialelor de construcţii.



Galli Gallo avea în 2017 o capacitate de creştere de 13.000 de tone de păsări vii pe an, produsele companiei regăsindu-se în 500 de magazine din România, producătorul având contracte cu majoritatea lanţurilor prezente în piaţă, respectiv Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny, Billa, Cora, Auchan, Metro. În 2013, anul intrării în insolvenţă, Galli Gallo era cel mai mare crescător şi procesator de curcani de pe piaţa locală, cu afaceri de 34 milioane de euro, potrivit datelor publice.