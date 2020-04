După Paşti, Braşovul deschide spital de campanie la Sala Sporturilor

Descriere foto: Sala Sporturilor va fi pregătită pentru a deveni centru medical de tratare a cazurilor mai puţin grave de coronavirus, dar care necesită totuşi supraveghere medicală, astfel încât unităţile spitaliceşti să nu fie suprapopulate şi să se ocupe de cazurile cele mai grave; Sursa: bzb.ro



Acolo vor fi duşi pacienţii cu forme uşoare şi medii Covid 19, „care ne aşteptăm să fie în număr mult mai mare în perioada care urmează”...„Ne pregătim pentru ce e mai rău”



Sala Sporturilor va fi pregătită pentru a deveni centru medical de tratare a cazurilor mai puţin grave de coronavirus, dar care necesită totuşi supraveghere medicală, astfel încât unităţile spitaliceşti să nu fie suprapopulate şi să se ocupe de cazurile cele mai grave.



Primarul George Scripcaru a avut luni o întâlnire cu prefectul judeţului Braşov, Cătălin Văsii, cu reprezentanţi ai conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, cu cei ai Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi cu cei ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a discuta această posibilitate, precum şi despre paşii care trebuie făcuţi pentru amenajarea acestui centru.



„Ne gândim la extinderea capacităţii de a primi pacienţi cu infecţie cu virusul SARS-COV2, ca structură de suport pentru Spitalul de Boli Infecţioase, pentru momentul când epidemia va depăşi capacitatea acestuia şi a spitalelor care îl susţin - Spitalul de Pneomoftiziologie şi Spitalul de Neurologie şi Psihiatrie. Am ales o locaţie care este generoasă ca spaţiu, care poate fi compartimentată, care are surse de lumină şi căldură, apă - respectiv sala de sport - în aşa fel încât să putem organiza un fel de spital de campanie care să sprijine vindecarea pacienţilor cu forme uşoare şi medii, care ne aşteptăm să fie în număr mult mai mare în perioada care urmează. Este foarte bine ca noi să avem capacităţile pregătite.



De aceea, astăzi (luni, n.r.), la iniţiativa domnului prefect, am fost primiţi de domnul primar şi am discutat acest subiect, ca să putem anticipa nevoile pentru organizarea acestui centru. Suntem cu toţii aici, identificăm fiecare problemă şi pe cei care trebuie să le rezolve, în aşa fel încât să fim în dispozitiv când situaţia o va cere”, a explicat Andrea Neculau, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Braşov.



Paturi de campanie de la Academia Forţelor Aeriene





La rândul său, prefectul judeţului, Cătălin Văsii a declarat că „am luat în calcul această locaţie de mai mult timp. Astăzi (luni, n.r.), împreună cu reprezentanţii Primăriei Braşov, cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică, cu cel al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov şi cu cei ai Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul spitalului judean vom viziona acest spaţiu pentru a-l amenaja, ca în momentul în care situaţia va escalada să putem beneficia de această extensie şi acolo să fie pregătit un spaţiu care să-i găzduiască pe cei care vor avea nevoie.







Municipalitatea va pune la dispoziţie acest spaţiu, se vor face, pe cheltuiala ei, o igienizare generală urmată de o dezinfecţie generală, urmând ca în momentul în care locul este pus la dispoziţie, împreună cu DSP, ISU şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să vedem modalitatea în care îl vom amenaja. Am avut o discuţie şi cu domnul general de flotilă aeriană Gabriel Răducanu, comandantul (rectorul) Academiei Forţelor Aeriene «Henri Coandă», pentru a ne pune la dispoziţie nişte paturi, iar sub coordonarea Direcţiei de Sănătate Publică vom găsi soluţii şi vom amenaja din timp această locaţie, cu tot ceea ce este necesar, în acord cu instrucţiunile date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii”.



Primăria Braşov va termina treaba în aproximativ o săptămână



Totodată, primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că în timpul întâlnirii de luni a discutat cu reprezentanţii instituţiior amintite detaliile necesare pentru a pregăti Sala Sporturilor: „Concret, această locaţie va fi pregătită pentru situaţiile de urgenţă care pot apărea şi utilizată pentru tot ce înseamnă tratarea bolnavilor. În aproximativ o săptămână noi vom face pregătirea acestui spaţiu, urmând ca ulterior să fie luate în calcul dotările, logistica, echipamentele care sunt necesare ca la un spital care va trebui să fie funcţional, având în vedere numărul de persoane care ar putea aglomera spitalul judeţean”.



Primarul a menţionat că există şi alte variante pentru acest spital „de campanie”, însă Sala Sporturilor pare a fi cea mai avantajoasă locaţie, având în vedere spaţiul şi dotările existente, posibilitatea de a se extinde şi în Bazinul Olimpic, unde există o serie de spaţii care pot fi utilizate drept saloane, precum şi parcarea şi spaţiul din jurul complexului. Accesibilitatea este de asemenea un argument în favoarea alegerii Sălii Sporturilor pentru amenajarea sa ca spital de campanie în lupta cu coronavirusul.







Al doilea spital de campanie din judeţ



În judeţul Braşov, un spital de campanie Covid 19 a mai fost amenajat la Săcele, în sala de sport a liceului „G. Moroianu” din localitate. Aici au fost create în primă fază 50 de paturi care pot deservi potenţiali pacienţi, iar ulterior se vor monta încă 50 de paturi.



Tot pentru judeţul Braşov e în curs construirea unui spital modular Covid 19, în curtea Spitalului Judeţean, cu 42 de paturi ATI, care să preia cazurile grave de pacienţi infectaţi Covid 19.



Judeţul are 3 spitale suport unde sunt trataţi acum pacienţii cu simptome uşoare şi medii, respectiv Infecţioase, TBC, Neurologie şi Psihiatrie. Cazurile grave merg pe secţia existentă ATI, de la Judeţean.