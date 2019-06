Duminică, Braşovul celebrează IA, în cadrul Festivalului RomânIA Autentică

Descriere foto: Braşovenii sunt aşteptaţi, duminică după-amiază (23 iunie 2019), în Piaţa Sfatului, pentru a celebra în avans Ziua Internaţională a Iei, în cadrul celei de-a patra ediţii a Festivalului RomânIA Autentică; Sursa: romaniatv.net; bzb.ro



Braşovenii sunt aşteptaţi, duminică după-amiază (23 iunie 2019), în Piaţa Sfatului, pentru a celebra în avans Ziua Internaţională a Iei, în cadrul celei de-a patra ediţii a Festivalului RomânIA Autentică.



Evenimentul se va desfăşura în trei locaţii simultan: la Braşov, la Hobiţa – Poiana Mare (Gorj) şi la Iaşi, în faţa Palatului Culturii.



Festivalul RomânIA Autentică este dedicat atelierelor de creaţie şi meşteşugarilor care duc mai departe măiestria străbunilor. Alături de meşteşugari, cei prezenţi vor avea posibilitatea de a învăţa una dintre tehnicile folosite în atelierele de ţesut, mărgelit, cusut cu motive tradiţionale, încondeiat ouă sau de tors lână, croşetat, olărit. Totodată, scena din Piaţa Sfatului este rezervată spectacolelor folclorice.



„Festivalul RomanIA Autentică s-a născut din dorinţa de a dezvolta şi a readuce în lumina prezentului cultura, arta şi valoriile tradiţionale româneşti, de a arăta lumii întregi partea frumoasă a României şi anul acesta reuneşte Oltenia, Moldova şi Transilvania în cadrul unui eveniment unic în peisajul românesc. Îşi vor da mâna creatori şi colecţionari, interpreţi şi dansatori, păstrători de tradiţii şi pasionaţi care se bucură de ceea ce a ştiut să creeze şi să păstreze poporul român. Anul acesta, sunt aşteptaţi peste 100.000 de români să celebreze această sărbatoare a iei, un brand de ţară ce constituie o permanentă sursă de inspiraţie, şi care aduce în prim plan folclorul autentic românesc”, spun iniţiatorii.



La Braşov, peste 40 de meşteri vor expune în cadrul târgului care se va defaşura pe 22 şi 23 iunie in Piața Sfatului. Ca manieră de activitate meşteşugarii sunt asimilaţi antreprenorilor, dar importanţa activităţii lor de arhivari şi creatori are nevoie de susţinuţinere şi promovare, pentru a proteja munca şi efortul lor de invazia falsurilor şi a prostului gust vândute sub cămaşa mizeră a unui autentic simulat. Meşteşugarii au nevoie de o lege proprie, iar o susţinere consecventă a meşteşugăritului poate constitui, de asemenea şi o sursă economică importantă pentru zonele bine reprezentate din acest punct de vedere, pentru dezvoltarea turismului rural.



Din eveniment nu puteau lipsi nici spectacolele folclorice, iar pe cele trei scene vor urca artişti prestigioşi, reprezentanţi ai muzicii şi dansului popular.



La Braşov, George Muraru îi va introduce în scenă pe Junii Braşovului alături de numeroşi interpreţi şi ansambluri din inima României.



În Braşov, evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Braşov, alături de Asociaţia Naţională a Antreprenorilor, Flori de ie şi Patronatul Femeilor din Meşteşugărit.