„Braşov Heroes - cursa cu obstacole” pentru susținerea a 12 proiecte brașovene

Obiectivul principal pe care şi-l propune evenimentul este sensibilizarea comunităţii braşovene la persoanele din jurul său, încurajându-i pe braşoveni să ajute, împreună, la clădirea unei comunități sănătoase şi fericite.Organizat de către Fundaţia Comunitară Braşov, în colaborare cu Asociația Floare de Colț, Carpathian MTB Trails și Primăria Municipiului Braşov, evenimentul este unul de strângere de fonduri prin înscrierea la competiție și parcurgerea unui traseu cu obstacole prestabilite, în alergare.Participanţii pot să participe la una dintre cele 3 curse:a) Cursa scurtă individual și echipe 4 km – 13 obstacoleb) Cursa lungă individual și echipe 8 km – 15 obstacolec) Cursa familiilor 4 km necronometrată – 13 obstacoleÎnscrierea participanţilor se face pe site-ul evenimentului, completând formularul online şi alegând metoda preferată de plată: online pe http://brasovheroes.fundatiacomunitarabrasov.ro/doneaza.php sau offline la Tipografia, Librăria Libris și Bookcity.Și anul acesta cei care nu vor să alerge dar vor să susțină o cauză sau un alergător, o pot face printr-o donație pe site-ul evenimentului. 90% din donație merge către cauza înscrisă, ca și 50% din taxa de alergare. Diferența acoperă costurile de organizare și administrative pe perioada desfășurării campaniei Brasov Heroes. Donații se pot face și în ziua evenimentului, dar și până la data de 30 iunie.„Cele 12 proiecte înscrise în acest an reprezintă cauze multiple. De la proiecte care vizează educaţia prin artă sau educarea copiilor despre arhitectură, evenimente destinate copiilor cu dizabilităţi fizice sau auditive, crearea de ateliere ocupaţionale pentru persoanele cu dizabilităţi, la tabere pentru copiii din plasament şi tabere pentru cercetaşi, tabere unde copiii şi tinerii cu autism şi alte tulburări asociate să primească tratamentele de care au nevoie, sau evenimente destinate lucrului în familie, înfrumuseţarea spaţiilor de învăţământ, sau grija faţă de câinii fără stăpân, dar şi aducerea documentarelor la geamurile oamenilor – toate proiectele participante reprezintă tot atâtea motive pentru care să privim cu încredere într-o societate mai sensibilă și implicată”, a explicat Flavia Stamate, coordonator comunicare în cadrul Fundației Comunitare Brașov.1.C– Organizarea primei tabere (camp) pentru „lupişori”, prima ramură de vârstă în cercetăşie. Aceştia îşi vor demonstra cunoştinţele şi abilităţile de relaţionare cu natura, fiind puşi într-o situaţie de a se cunoaşte pe sine, a participa, a explora, a descoperi şi a ajuta alături de grup.2.– Tabără socio-educativă de cinci zile pentru copiii din centrele de plasament. În acest timp, copiii vor avea parte de cursuri interactive, jocuri, expediţii, în cadrul unei experienţe de grup unde vor învăţa importanţa încurajării, a înţelegerii, încrederii şi a relaţionării.3.– Oferirea de servicii gratuite de sterilizare şi microcipare a câinilor cu stăpân, pe care veniturile mici îi obligă la acţiuni ce aduc suferinţa patrupedelor. Proiectul reprezintă o pledoarie pentru vieţile de lângă noi şi liniştea comunităţii.4.– Atragerea elevilor într-un proiect în care aceştia vor fi puşi în situaţia de a analiza şi documenta spaţii pe care vor să le îmbunătăţească, din interiorul şcolii lor, dar şi de a le transpune în practică. Astfel, elevii vor învăţa importanţa implicării în spaţiul în care convieţuiesc şi a îmbunătăţirii sale continue, ţinându-se departe de clasicul „merge şi-aşa”.5.– Organizarea unor ateliere care urmăresc îmbunătăţirea abilităţilor de exprimare, de comunicare în diferite medii şi situaţii, dedicate elevilor. Elevii vor putea să-şi exploreze emoţiile, să dea glas gândurilor, frâu liber imaginaţiei, vor căpăta stăpânire de sine şi stăpânirea reacţiilor, caracteristici indispensabile unui adult fericit.6.– Organizarea de ateliere de tâmplărie unde cei mici, alături de familiile lor, să creeze mici căsuţe pentru păsări, ce vor fi amplasate în Braşov, alături de dispozitive pentru hrănirea acestora. Proiectul reprezintă o alternativă sănătoasă şi creativă pentru familii de petrecere a timpului liber împreună, în aceste timpuri de agitaţie continuă.7.– Susţinerea unui club de vacanţă pentru copiii şi tinerii cu autism şi alte tulburări asociate, care nu-şi permit aceste servicii elaborate. În cadrul clubului, aceştia vor beneficia gratuit de activităţi terapeutice complexe, cu o deosebită importanţă în scopul integrării sociale şi al creşterii calităţii vieţii lor.8.– Proiectul are ca scop repararea, desenarea, vopsirea grădiniţelor, a şcolilor, azilelor, orfelinatelor sau chiar a caselor care nu au putut fi îngrijite de proprietarii lor, din zona satelor. Proiectul se doreşte a fi o redescoperire a valorilor şi a strămoşilor, organizatorii convinşi fiind că viaţa frumoasă se trăieşte la sat, unde timpul capătă o valoare aparte.9.– Organizarea unui eveniment-spectacol, ai cărui protagonişti vor fi copiii cu deficienţă de auz. Scopul proiectului este eliminarea barierelor pe care societatea le pune între sine şi copiii „cu deficienţe”, prin manifestarea lor artistică ce vine să le arate braşovenilor că aceşti copii cu deficienţă de auz sunt „la fel de speciali” ca orice alt copil.10.C– Organizarea unor activităţi şi evenimente sportive destinate copiilor cu dizabilităţi. Proiectul creează ocazia ca elevii implicaţi să-şi dezvolte abilităţi de viaţă, odată cu deprinderile motrice şi sociale, depăşindu-şi limitele personale şi dezvoltându-şi încrederea în sine.11.– Program cultural care are scopul de a readuce filmul documentar în atenţia comunităţii, prin proiecţii de film în aer liber, în patru cartiere braşovene. Proiectul contribuie la informarea şi educarea unei comunităţi implicate cultural şi social, în dorinţa de a crea o societate civilă activă şi puternică.12.– Realizarea atelierelor ocupaţionale şi de producţie, în care persoanele cu dizabilităţi îşi vor dezvolta abilităţile creative, lucrative şi de socializare. Astfel, persoanele cu dizabilităţi vor căpăta încredere în forţele proprii şi vor avea mediul potrivit pentru a trece de la statutul de asistat, la cel de contribuabil.La editia de anul trecut a evenimentului au participat 750 de alergători, în timp ce ediţia din 2015 a avut la start 540 de participanţi. Prima editie a „Braşov Heroes“, din 2014, a numărat 320 de alergători. În cele trei ediţii de până acum, Braşov Heroes a adus împreună peste 1.500 de alergători, 38 de organizaţii locale, peste 500 de donatori, 60 de companii partenere şi peste 200.000 de lei, care au facut posibilă desfăşurarea a 38 de proiecte educaţionale, culturale, sociale sau de mediu din Braşov.