Dueluri de foc, în weekend, în Liga a IV-a

În acest weekend, se va disputa etapa a 18-a din Liga a 4-a Braşov, a treia a returului de campionat.Fără doar și poate, cele mai interesante meciuri se vor disputa pe stadioanele Tineretului din Braşov şi Electroprecizia din Săcele, unde se vor înfrunta primele patru echipe din clasament.Astfel, liderul AS SR Brașov va primi vizita lui Olimpic Zărneşti, ocupanta locului 3, o victorie a „galben-negrilor” putând scoate din cărţile promovării echipa lui Gabi Kajcsa.La egalitate de puncte cu AS SR, Precizia Săcele va juca pe teren propriu cu Chimia Oraşul Victoria, care se află pe a treia poziție a clasamentului.Meciul „stegarilor” are loc sâmbătă, de la ora 11, pe stadionul Tineretului, iar biletele au prețuri cuprinse între 5 lei, la tribunele I și II, și 30 de lei, la tribuna oficială.

Voinţa Hurez - Aripile Braşov



Precizia Săcele - Chimia Oraşul Victoria



AS SR Braşov - Olimpic Zărneşti



Prietenii Rupea - Inter Tărlungeni



Avântul Dumbrăviţa - Inter Cristian



A.C.S. Steagu Roşu Braşov - A.C.S.M. Codlea



Colţea 1920 Braşov - Olimpic Voila



Carpaţi Berivoi - Cetatea Homorod