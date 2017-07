Drumul care face legătura între Roadeş şi DN13 a fost reabilitat

Descriere foto: A fost reabilitat drumul dintre Roadeş şi DN13; Sursa: bizbrasov.ro



Drumul Comunal 29, care face legătura între satul Roadeș și DN 13 a fost reabilitat cu o investiţie de peste 3 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, de 2 milioane de lei, a fost asigurată de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, iar restul banilor au provenit din bugetul comunei Bunești, cu sprijinul Consiliului Județean.



„Suntem foarte mulțumiți de calitatea lucrărilor realizate de firma constructoare. Drumul a fost reabilitat cu respectarea tuturor cerințelor de calitate și a standardelor actuale în materie de infrastructură rutieră. Acostamentul, podețele și rigolele au fost refăcute, în așa fel încât condițiile de trafic să fie dintre cele mai bune. După foarte mulți ani, legătura între satul Roadeș și drumul național 13 se realizează printr-un drum în adevăratul sens al cuvântului”, a spus Adrian Gabor, vicepreședintele CJ Brașov.



Lungimea totală a drumului este de 2.392 de metri, din care 432 metri sunt incluși în intravilan şi 1.960 metri se găsesc în extravilanul localității.



Vicepreşedintele Consiliului Judeţean a afirmat că aceasta nu este singura investiţie finalizată în comuna Buneşti: „În curând va avea loc recepţia lucrărilor de alimentare cu apă în satul Roadeş, un alt proiect extrem de important pentru comunitatea locală”.







În curând se speră să se înceapă lucrările și la „drumul Prinţului Charles“, între Buneşti şi Viscri.



Consiliul Judeţean aşteaptă adjudecarea licitaţiei privind reabilitarea drumului DJ 104 L, care face legătura între Dacia – Viscri și Bunești, numit în ultima vreme şi „drumul Prinţului Charles“, pentru că duce în satul în care moştenitorul coroanei britanice deţine mai multe proprietăţi.

Drumul este plin de gropi şi nu a mai suferit vreodată reparaţii capitale, ci doar mici „cârpeli“, pentru a putea fi cât de cât practicabil.



„Am făcu şi în acest an o reparaţie la acest drum ca să se poată circula pe acolo. Lucrările sunt licitate public prin PNDL şi aşteptăm acum doar o comunicare juridică prin care să se confirme adjudecarea licitaţiei şi semnăm acest contract în această luna. Deîndată ce semnăm contractul, constructorul are obligaţia să se apuce de lucru“, a declarat Adrian Gabor, vicepreşedintele CJ Braşov.



Pentru reabilitarea acestui drum, care are şi o importanţă turistică, CJ Brașov are aprobată o finanțare de aproximativ 19 milioane de lei de la Guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).



Satul Viscri a devenit un punct important pe hărțile turistice, după ce a fost descoperită de către Prințul Charles, care s-a ocupat de promovarea acestui loc, unde se mai păstrează încă tradițiile și chiar a contribuit cu fonduri pentru renovarea unor clădiri de patrimoniu.



Urmează să fie modernizați în total peste 15 km de drum „de țară”.