Drumarii au lucrat la foc continuu!

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit cu toate utilajele pentru deszăpezire, răspândind sute de tone de sare pe drumurile naționale.





"Cu toate că județul Brașov nu se află nici măcar sub cod de ninsoare sau vreo avertizare meteorologică, din păcate am avut parte de un val extrem de violent și puternic și foarte consistent de zăpadă. A nins foarte mult mai ales în zona Săcele, Teliu, pe curbura Carpaților. Aici noi am acționat cu toate utilajele pe care le avem la dispoziție, în jur de 40, S-a acționat cu sare, dar cu taote acestea și cu tot efortul nostru, drumurile, din păcate, drumurile rămân acoperite de zăpadă, mai ales în zonele în care ninge abundent. Tocmai din acest motiv, îi rugăm pe șoferi să fie cât se poate de precauți, să reducă viteza, să păstreze distanța de frânare și să aibă mașinile echipate pentru iarnă." a declarat Robert Elekeș purt. de cuv. al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.





Stratul de zapada proaspat depus reprezinta o tentatie pentru schiori de a parasi partiile amenajate. O spun reprezentanții Serviciului Public Local Salvamont Brasov, care sunt solicitați zilnic sa intervina pentru persoane, care se accidentează sau se rătăcesc, in timp ce practică sporturile de iarna pe partiile de schi sau sanius din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani acordă persoanelor accidentate primul ajutor si apoi le coboară la baza muntelui. Totodata, se primesc apeluri n legatura cu un grupuri de turisti, plecati sa schieze in afara partiei amenajate, care apoi se rătăcesc.





Recomandam schiorilor sa ramana doar pe partiile amenajate si sa nu mai iasa de pe acestea, deoarece, facand acest lucru, se expun unor pericole inutile. Stratul de zapada proaspat depus poate ascunde multe obstacole, iar posibilitatea de a se rataci este foarte mare, spun salvatorii montani.





De la inceputul sezonului de schi salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 170 de cazuri.