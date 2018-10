Dress code: ,,cocktail”. Ce rochii de seara sa porti la o asemenea petrecere

Petrecerile de tip cocktail nu au un dress code oficial, motiv pentru care este destul de greu sa stabilesti clar ce rochii de seara se poarta. Cu toate acestea, oricare dintre noi ne dorim sa stim cateva ,,reguli” pe care sa le urmam pentru a nu adopta o tinuta mult prea casual sau, dimpotriva, mult prea sofisticata. Imagineaza-ti doar cum ar fi sa ajungi la eveniment imbracata intr-o rochie de gala si sa descoperi ca toti prietenii tai poarta jeansi si tricou.Pentru a evita o situatie stanjenitoare si a descrifra invitatia care le da batai de cap multor femei, am pregatit pentru tine o lista de aspecte esentiale de care sa tii cont cand iti alegi rochiile de seara pentru petrecerile viitoare.Determina cat de formal va fi evenimentulIn terorie, toate petrecerile cocktail sunt formale, insa in realitate exista nenumarate variatii pe aceeasi tema. In unele situatii sunt de preferat materialele sofisticate, precum dantela, matasea sau voalul, iar in altele este de preferat sa te orientezi catre rochii de seara simple, care sa iasain evidenta printr-un croi deosebit sau prin accesorizare. Dress code-ul ar trebui sa fie mentionat pe invitatie, dar de foarte multe ori se omite acest aspect. Locatia poate fi un indiciu pentru modul in care te poti imbraca sau, pur si simplu, poti sa contactezi gazda si sa ii soliciti mai multe informatii.Acum este timpul sa alegi tinuta perfectaIn mod conventional, femeile poarta rochii de seara la petrecerile cu tematica cocktail. Specific, majoritatea opteaza pentru modelele de lungime medie. Cu toate acestea, nu te teme sa experimentezi. Daca vrei sa ai o aparitie foarte sexy, poti foarte bine sa alegi o rochie scurta sau, dimpotriva, lunga pana in pamant. In acest caz, materialul din care aceasta este confectionata si micile detalii sunt cele care pot face diferenta. De exemplu, rochiile de seara cu franjuri sunt o varianta super chic si de efect, iar cele cu umerii supradimensionati sunt perfecte daca iti doresti sa transmiti romantism.Rochii de seara multifunctionaleCu siguranta intampini si tu aceeasi problema: ai in garderoba o multime de rochii de seara pe care le-ai purtat o singura data, dar pe care nu le vei mai scoate din dulap vreodata. Deja ai cateva poze pe Facebook si Instagram imbracata in ele, asa ca acolo vor ramane pentru totdeauna. Dar de ce nu schimbi strategia? Achizitioneaza-ti hainele in mod inteligent. Alege modele pe care le poti accesoriza in mod diferit de fiecare data cand le porti sau care iti permit sa le combini cu un sacou, un guler sau o haina de blana peste. O simpla centura pusa la momentul potrivit poate sa schimbe radical dinamica oricarei tinute.AccesorizeazaSi, inevitabil, ajungem la capitolul accesorizare. Daca nu esti foarte sigura ce rochii de seara se potrivesc evenimentului, poti alege un model clasic pe care sa il scoti din anonimat prin accesorizare sau un machiaj si o coafura deosebite. In cazul in care nu vorbim despre un garden party, este de preferat sa alegi intotdeauna tocuri – o pereche de stilettos sau de sandale spectaculoase iti vor oferi intotdeauna o alta alura in comparatie cu niste balerini.Tine cont de sezonul in care te afliDaca petrecerea se va tine iarna, nu inseamna ca nu poti alege rochii de seara cu bretele spaghetti si un decolteu ametitor. Inseamna ca trebuie sa accesorizezi corect. Poti sa alegi niste cizme foarte lungi sau niste botine stiletto si sa iti arunci pe umeri o haina de blana spectaculoasa care sa schimbe orice regula a jocului.