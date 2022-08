Dragonii, în vacanța de vară la AFI Brașov

Se anunță zile HOT în iulie la Brașov. Și nu doar din cauza temperaturilor ridicate aduse de luna lui cuptor, ci și din cauza prezenței dragonilor care au ales orașul de la poalele Tâmpei ca destinație pentru vacanța de vară. Se pare că și ei au auzit de legenda conform căreia Tâmpa ar fi un balaur care doarme și cum de la AFI au un view fain spre ea, au decis ca următoarea lor destinație de distracție să fie mall-ul AFI Brașov. Au promis să stea cuminți, ca la expoziție, până în 25 iulie mai exact.



Dragonii reprezintă unele dintre cele mai importante creaturi mitologice din istorie. Legendele din jurul acestor fascinante făpturi au dus la apariţia lor în numeroase filme sau seriale de succes precum Dragonheart, Beowulf, Fire & Ice, Game of Thrones sau Cum să-ţi dresezi dragonul), cărți, jocuri video sau animații pentru copii.



Te invităm alături de toată familia să descoperi legendele dragonilor din întreaga lume și să vezi cu ochii tăi peste 10 specii de dragoni zburători sau nu, care mai de care mai fioroși… (dacă ai curaj :)).



În esplanadă, la etajul 1 din mall am pregătit special pentru vizitatorii curioși un panou cu informații interesante despre dragoni și legendele lor. Îți recomandăm să-l citești înainte de a merge să faci cunoștință cu ei.



Expoziția * Legendele Dragonilor * poate fi vizitată pe perioada programului de funcționare, între orele 10.00 - 22.00. De reținut că pentru a descoperi toți dragonii din expoziție este important să dai o tură completă de mall, atât la parter, cât și la etaj. Accesul este gratuit. Și nu uita să privești tavanul, avem câțiva dragoni care iubesc înălțimile și te privesc de sus.



Tot la rubrica de news, pentru brașovenii și turiștii care pun mall-ul AFI Brașov pe harta destinațiilor de timp liber și shopping pentru vacanța de vară #denotat că a început campania HOT sales care a topit prețurile în peste 150 de magazine. Și că în iulie se deschid câteva magazine noi, precum Foot locker și US Polo și locații noi în foodcourt-ul de la etajul 1 precum ,Boutique della pasta pentru pauze de masă delicioase cu paste proaspete. Să avem parte de o vară cu amintiri faine împreună!