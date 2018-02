„Dragobetele sărută fetele”, sâmbătă, la Castelul Bran

Descriere foto: „Dragobetele sărută fetele”, sâmbătă, 24 februarie 2018, la Castelul Bran; Sursa: facebook.com/BranCastleOfficial



Tradițiile strămoșești își găsesc un frumos loc de manifestare la Castelul Bran. La 24 februarie începea, pe vremuri, anul agricol, vegetația se pregătea să se trezească la viață, iar păsările începeau să-și caute cuiburi.



În plin freamăt al reînvierii naturii, tinerii se molipseau de la semnele primăverii. Așa a apărut povestea lui Dragobete, fiul Babei Dochia, un băiat năvalnic care oficia în cer nunta tuturor animalelor.



Și în acest an, în ciuda ninsorii şi a gerului, soarele răzbeşte în inimile îndrăgostiţilor, la Castelul Bran.



Pe 24 februarie, Dragobetele sărută fetele! Cu o inimă din turtă dulce, aromată. O inimă mare, pentru doi, ca să o împartă aşa cum îşi împart bucuriile până la adânci bătrâneţi. Toate cuplurile care vor vizita Castelul Bran vor primi în dar deliciosul desert, o turtă dulce mare, pentru doi.



Conform tradiţiilor străvechi, pe 24 februarie natura revine la viaţă, păsările cântă cu bucurie, florile anotimpului îşi fac apariţia pentru a ne înfrumuseţa viaţa, iar toate acestea se petrec sub privirea feciorului chipeş şi puternic, Dragobete, numit şi Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor.



Legenda povesteşte despre Dragobete că este un personaj mitologic, similar lui Eros şi lui Cupidon, ce oficiază în cer, la începutul fiecărei primăveri, nunta tuturor vieţuitoarelor.



Accesul la Castelul Bran pe 24 februarie 2018 se va face în intervalul orar 9.00 - 16.00, preţul biletului fiind 40 lei pentru adulţi, 25 lei pentru studenţi, 30 lei pentru seniori şi 10 lei pentru copii.



Dragobete va aduce veselie, bună-dispoziție și turtă dulce aromată, sub formă de inimă, purtând mesajul care se auzea, odinioară, prin sate: „Dragobetele sărută fetele!” Conform tradiției, cei care participă la această sărbătoare vor fi feriți de boli tot anul.