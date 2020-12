Dracula Film Festival în topul festivalurilor de film horror din lume

Dracula Film Festival de la Braşov, eveniment deschis depotrivă producţiilor de ficţiune şi documentare, a fost inclus în lista celor mai importante 50 de festivaluri de gen din 2020, după o ediţie care s-a desfăşurat în premieră simultan în sălile de cinema şi online. Un reputat site american de informaţii şi analize dedicate spaţiului Horror a publicat selecţia celor mai bune festivaluri de film Horror din întreaga lume, The Best Horror Festivals in the World 2021, realizată de un grup de 15 experţi din industrie, cineaşti, jurnalişti, scriitori sau curatori. Includerea pe lista finală este remarcabilă dat fiind faptul că a fost obligatoriu ca festivalurile selectate să primească voturi din partea membrilor panel-ului, care nu au fost asociaţi în vreun fel cu festivalul respectiv.





“Ne bucură nespus această dovadă de recunoaştere, mai ales că vine după o ediţie organizată în condiţii extrem de dificile, în care experienţa live specială pe care festivalul îşi propune să o ofere an de an a fost limitată în 2020 de restricţiile dictate de pandemie. Rămânem cu satisfacţia că totuşi ea a existat şi că tradiţia evenimentului nu a fost întreruptă, dar şi că filmele nominalizate au putut fi accesibile nu doar publicului prezent în săli ci majorităţii iubitorilor de cinema horror, fantastic şi experimental din toată ţara, prin difuzarea lor online. Forţaţi de împrejurări, am primit în toamna asta multe lecţii din care sperăm că am tras învăţămintele corecte şi că ediţia de anul viitor, la a cărei pregătire lucrăm deja, va fi una memorabilă”, a declarat Marian Gîlea, producătorul Dracula Film Festival





În acest an, Dracula Film Festival, proiect al Asociaţiei Culturale Fanzin, realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, a avut 10 finaliste în competiţia de lungmetraj şi 16 la categoria scurtmetraje internaţionale şi româneşti, înscrise de autorii lor din Luxemburg, Brazilia, Spania, Republica Moldova, SUA, Franța, Turcia Peru, Suedia, Italia, Rusia, US, Taiwan, China şi România.