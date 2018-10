„Dracula Film Festival 2018” și „Dracula Congress” desfășurate paralel!

Descriere foto: Organizatorii „Dracula Congress” și „Dracula Film Festival” și-au propus încă de acum doi ani ca aceastea să se desfășoare în paralel, iar acest lucru se întâmplă în 2018; Sursa: http://newsbv.ro



Începe săptămâna lui Dracula! „Dracula Congress” și „Dracula Film Festival” vor înfiora Brașovul în această perioadă!



Săptămâna aceasta îi este dedicată lui Dracula! Cele două evenimente „Dracula Congress” și „Dracula Film Festival”, desfășurate în paralele, vor face Brașovul să tresară, însuflețindu-l pe faimosul personaj Dracula.



Conferința academică „Dracula Congress”, aflată la prima ediție, se va desfășura între 17 și 19 octombrie 2018, la Aula Sergiu T. Chiriacescu.



Lucrări științifice despre Dracula, realizate de reprezentați ai Statelor Unite, Brazilia, Japonia, România și altor țări, vor fi prezentate publicului Brașovean, iar studenții sunt invitați să participe la atelierele de actorie și fotografie din cadrul Dracula Film Festival.



Organizatorii „Dracula Congress” și „Dracula Film Festival” și-au propus de acum doi ani ca aceastea să se desfășoare în paralel.



„Dracula Congress” se va desfășura între 17 și 19 octombrie 2018, iar „Dracula Film Festival” în perioada 17 -21 octombrie 2018.



Inițiativa Dracula Congress aparține cercetătorului independent Hans de Roos și specialistei în cinematografie, conf. dr. Magdalena Grabias (Universitatea Maria Curie-Sklodowska din Lublin, Polonia), la care s-au alăturat lector dr. Florin Nechita (Facultatea de Sociologie și comunicare, Universitatea Transilvania din Brașov) și dr. Marcia Heloisa Amarante Goncalves (cercetător la Universidade Federal Fluminense din Rio de Janeiro, Brazilia și traducătoare a edițiilor braziliene a romanelor Dracula și Power of Darkness).



„Sunt încrezător că acest prim eveniment din seria „Dracula Congress – Children of the night”, având sprijinul Universității Transilvania din Brașov, prin Facultatea de Sociologie și comunicare și Facultatea de Litere, va fi un succes “, a declarat Hans de Roos, traducător al primei ediții islandeze a romanului lui Stoker, Makt Myrkranna.



În lume se organizează numeroase conferințe, simpozioane și colocvii științifice care au în centrul lor teme inspirate de celebrul roman al lui Bram Stoker, „Dracula“, precum și de numeroasele producții media pe acest subiect.



Conferința de la Brașov va beneficia încă de la prima ediție de participanți veniți din toate colțurile lumii, respectiv din Statele Unite, Brazilia, Japonia, Marea Britanie, Germania, Polonia, Filipine, Portugalia și România.



„Am propus organizarea acestui congres Dracula la Brașov având în vedere numeroasele asocieri care se fac între personajul intrat în cultura populară și care, cel puțin pentru zona noastră, este responsabil pentru atragerea unor numeroși turiști străini care ne vizitează pentru prima dată. De ce nu ar contribui și la atragerea unor cercetători și profesori de la universități străine cu care să dezvoltăm viitoare activități de cooperare?“, a explicat Florin Nechita.