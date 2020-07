Două trasee din estul munţilor Făgăraş refăcute de către voluntari şi salvamontişti

Descriere foto: Voluntari şi salvamontişti au refăcut două trasee din estul munţilor Făgăraş; Sursa: salutfagaras.ro



În week-end-ul care a trecut, 20 de voluntari iubitori de munte, alături de reprezentanţi ai Salvamont Victoria, au curăţat două trasee montane din estul Munţilor Făgăraş şi au refăcut marcajele turistice de pe acestea.



„Am dorit să refacem aceste trasee întrucât acestea s-au depreciat mult de când cabana Urlea a fost distrusă. Foarte puţini turişti au mai fost pe aici şi din această cauză, potecile au fost invadate de buruieni şi copaci căzuţi. Tot ce e la est de Valea Sâmbetei a fost mai puţin circulat. În aceste condiţii ne-am gândit că, dincolo de a ne uşura nouă viaţa cu marcarea traseelor pentru evenimentul de alergare montană ce va avea loc în final de august în Munţii Făgăraş, am zis să lăsăm ceva în urma noastră, o infrastructură pentru turism montan de calitate în partea estică a Făgăraşilor.



Vineri şi sâmbătă, împreună cu voluntari de la ACUM, Asociaţia Montană Carpaţi şi oameni din echipa Salvamont Victoria, am înlăturat vegetaţia şi copacii căzuţi de pe poteci, am reorientat poteca în zone în care lucrările forestiere o făcuseră impracticabiă în varianta veche şi am reabilitat marcajele pe Piciorul Bătrân (Valea Berivoi) şi Valea Radului (Dejani)”, a declarat George Moldovan de la „ACUM” (Asociaţia Copiii Universului Magic).