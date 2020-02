Două restaurante din Braşov vor participa la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart

Sursa: bzb.ro



Bucătarii de la restaurantele Belvedere din Braşov şi D.O.R. din Bran vor participa la Jocurile Olimpice Culinare din Germania, care încep pe 14 februarie 2020, la Stuttgart.



Echipa regională Belvedere Restaurant care va participa la Olimpiadă este formată din 8 membri şi este condusă de chef Ioan Florescu. Ei vor concura cu cei mai buni maeştri culinari din Statele Unite, Canada, Danemarca, Slovenia, Cehia, Italia şi Anglia.



Aşteptările sunt mari, după ce echipa a câştigat la ediţia trecută aurul la categoria Culinary Art şi argintul pentru Pastry Art.



Dealtfel, Belvedere este cel mai premiat restaurant din România. Chefii de aici au câştigat 5 ani la rând Cupa României în gastronomie, dar şi alte concursuri precum Selgros Arena Bucătarilor, Metro Chef, Cupa Transilvaniei sau Gastropan.





De la D.O.R., chef Bogdan Cozma este membru în echipa naţională de seniori, alături de alţi chefi renumiţi din judeţ. Câştigător al Gastropan 2018 şi al medaliei de bronz la Cupa Mondială de Gastronomie de la Luxemburg în acelaşi an, Bogdan creează şi reinterpretează la DOR preparate astfel încât să satisfacă şi cele mai pretenţioase gusturi.







La olimpiada din Germania, jumătate din punctaj este acordat pentru gust, iar restul pentru detalii. Şi cum acestea din urmă fac diferenţa, bucătăria din cadrul concursului este îngrădită de pereţi transparenţi astfel încât atât publicul, cât şi juriul să poată observa şi cele mai mici detalii sau scăpări.



Organizată o dată la 4 ani, International Exhibition of Culinary Art va avea loc între 14-19 februarie 2020, la Stuttgart.



Peste 2000 de bucătari şi cofetari din aproape 60 de ţări intră în această competiţie. Asta înseamnă peste 7.000 de meniuri pentru tot atâţia vizitatori, veniţi din toată lumea. România are 15 participanţi (dintre care doi din județul Brașov).