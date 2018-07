Două handbaliste de la ACS Transilvania au obținut bronz la Campionatul European

Descriere foto: Georgiana Olaru și Rebeca Necula, handbaliste la ACS Transilvania au obținut bronz la Campionatul European Open U16 din Suedia; Sursa: newsbv.ro



Clubul Sportiv Transilvania Brașov a fost reprezentat de sportivele Georgiana Olaru și Rebeca Necula la Campionatul European Open U16 din Suedia. Cele două handbaliste ale clubului de sub Tâmpa au făcut parte din naționala României care a ocupat poziția a treia la finalul competiției și s-a întors acasă cu medaliile de bronz.



La competiția din Suedia, România a făcut parte din grupa D pe care a câștigat-o după ce a remizat cu Elveția, scor 18-18 și a trecut de Rusia cu 18-13, de Estonia cu 29-11 și de Slovacia cu scorul de 24-17. România a continuat în grupa principală II unde a învins Spania cu 29-21 și Cehia cu scorul de 19-16, dar a pierdut în fața Ungariei, scor 30-20 și astfel a ocupat la final poziția secundă în clasament, una care i-a asigurat prezența în finala mică a competiției. În meciul pentru medalia de bronz, România a învins Elveția cu scorul de 26-18, locul întâi fiind obținut de Ungaria care a depășit Franța în finala mare cu 31 – 30.



Cele două fete de la CS Transilvania Brașov au fost sportive de bază în naționala României, iar Georgiana Olaru a câștigat și titlul de cel mai bun pivot al întrecerii din Suedia.



„Premiul personal nu este atât de important pentru că vorbim de un sport de echipă. A fost o experiență extraordinară și sunt extrem de fericită că am reușit să ne întoarcem din Suedia cu medaliile de bronz. Am progresat foarte mult la Transilvania Brașov și îmi doresc să pot continua pe aceași linie. Sunt mândră că am reprezentat cu brio România, Brașovul și Clubul Sportiv Transilvania. Titlul de cel mai bun pivot la European Open se datorează și fetelor de la club, alături de care am crescut și alături de care am realizat performanțe foarte frumoase”, a declarat la finalul competiției, pivotul brașovean Georgiana Olaru.



„Sunt foarte fericită. Am reușit să ne întoarcem din Suedia cu medaliile de bronz și e un lucru extraordinar. Au fost acolo 20 de echipe naționale, cele mai bune din Europa, dar în final noi am urcat pe podium. Cred că ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor și sunt convinsă că i-am făcut fericiți pe cei de acasă. Sunt fericită că fac parte din această generație și sunt mândră că două jucătoare de la Transilvania Brașov au fost prezente în echipa care a câștigat medaliile de bronz”, a afirmat handbalista clubului ACS Transilvania Brașov, Rebeca Necula.