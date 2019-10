Două firme vor să realizeze iluminatul public din zona nouă a cartierului Tractorul

Descriere foto: O firmă din Timişoara şi una din Bucureşti vor să realizeze iluminatul public din zona nouă a cartierului Tractorul! Contractul, cu o valoare de 8,604 milioane lei, presupune modernizarea şi extinderea iluminatului pe 33 de artere; Sursa: bzb.ro



Două firme, una din Bucureşti şi una din Timişoara, au depus oferte la licitaţia pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de modernizarea sau extinderea iluminatului public pe 33 de artere rutiere din zona nouă a cartierului Tractorul, derulată de Primăria Braşov.



Potrivit reprezentanţilor municipalităţii braşovene, în perioada următoare comisia constituită pentru această achiziţie va face evaluarea eligibilităţii ofertelor, după care evaluarea ofertelor tehnice şi economice.



Străzile propuse în această etapă de investiţii sunt Ioan Socec (parţial), Alex. Ciurcu (parţial), Argintului (de la intersecţia cu str. Ioan Socec), 1 Decembrie 1918 (de la intersecţia cu str. Ioan Socec), Manole Diamandi (parţial), Emanuel Bernfeld, Ştefan Baciu (parţial), George Moroianu, Ioan Ursu, Ioan Popasu (parţial), Tiberiu Eremia, I.C. Brătianu, Fundătura Popasu, Liviu Rebreanu, Fundătura Brătianu, Ştefan Emilian, Cristian Pomarius, Ionel Teodoreanu, George Călinescu, Eugen Jebeleanu, George Bacovia, Nicolae Labiş, Aleea Adrian Păunescu, str. VI A, str. VII B, Aleea VII C, Aleea VII D, Aleea VII E, Aleea VII F, Aleea VII G, Aleea VII H, Aleea VII K şi Aleea VII L.



Lucrările vor începe pe străzile cu situaţia juridică reglementată



„Având în vedere că ne apropiem de finalizarea primei etape din programul nostru de extindere a iluminatului public, am luat decizia ca, în paralel, să demarăm şi etapa a doua, ce vizează străzile din zona nouă a cartierului Tractorul. Dacă în prima etapă am modernizat iluminatul public din cartierele Stupini şi Noua şi l-am extins pe cel de la intrările în oraş, DN 13 şi DN 73, acum suntem în faza de a introduce iluminat public în cea mai dinamică zonă de dezvoltare imobiliară, unde, în ultimii ani, s-au mutat mii de braşoveni. Sper ca firma care va câştiga această licitaţie să elaboreze cât mai repede proiectul tehnic şi să demareze lucrările, mai ales că în zona aceasta au început o serie de lucrări de modernizare a străzilor, care vor continua şi în perioada următoare, astfel că ar fi foarte bine ca lucrările de iluminat public să se coreleze cu cele de modernizare a străzilor şi trotuarelor din acest cartier. Primele străzi din acest pachet pe care vom introduce iluminatul public sunt cele care au reglementată situaţia juridică. Pe măsură ce se vor rezolva aceste probleme, vom putea demara lucrările şi pe celelalte străzi”, a spus George Scripcaru, primarul Braşovului.



Durata contractului este de 18 luni, din care 3 luni pentru proiectare şi obţinerea autorizaţiilor de construire şi 15 luni pentru lucrările de execuţie. Valoarea estimată a contractului este de 7.230.739 lei, fără TVA, respectiv 8.604.579 lei, cu tot cu TVA.



Proiectul presupune îngroparea cablurilor de alimentare în subteran, montarea de stâlpi metalici, instalarea de corpuri de iluminat cu LED şi a unor module de telegestiune, amenajarea unor cămine subterane şi a altor echipamente conexe. De asemenea, firma care obţine contractul trebuie să realizeze şi iluminatul trecerilor de pietoni.







DN 73 şi aleea de sub Tâmpa, iluminate în etapa 1



Ultima investiţie finalizată din etapa 1 a fost introducerea reţelei de iluminat public pe DN 13, tronsonul cuprins între Pasajul Fartec şi intersecţia cu ocolitoarea municipiului. Lungimea reţelei de iluminat nou-introduse este de 2,1 km. Au fost montaţi, pe axul străzii, 62 de stâlpi cu consolă dublă şi 124 de aparate de iluminat LED de 130 de W, de ultimă generaţie. Aparatele de iluminat sunt echipate cu module de telegestiune. Din acest contract, semnat cu SC Flash Lighting Services SA, mai sunt de finalizat lucrările de pe Aleea de sub Tâmpa, extinderea iluminatului de pe Şoseaua Cristianului şi modernizarea iluminatului public de pe străzile Brânduşelor, Ioan Slavici, IL Caragiale.

În ceea ce priveşte etapa 1 a proiectului de modernizare şi extinderea iluminatului public, primarul a precizat că „în această vară am terminat cea mai importantă lucrare din pachet, introducerea iluminatului public pe DN 13, între pasajul Fartec şi intersecţia cu ocolitoare, singura ieşire din Braşov care nu beneficia de iluminat public, iar în acest moment suntem aproape de finalizarea lucrărilor de la Aleea de sub Tâmpa şi lucrăm la extinderea iluminatului pe DN 73 şi modernizarea celui din cartierul Scriitorilor”.