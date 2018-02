Două evenimente ale Filarmonicii în această săptămână

Descriere foto: Sursa: Filarmonica Brasov

Joi, 15 februarie, de la ora 19, Filarmonica Brașov vă invită la un recital cameral intitulat „Sogno...”. Vor interpreta baritonul Florin Estefan, iar la pian se va afla Remus Manoleanu.



În program se regăsesc lucrări de Ceaikovski, Bellini, L’amor funesto de Donizetti, Non t’accostare all’urna, In solitaria stanza și Perduta ho la pace de Verdi, precum și Sogno, Tristezza, Ideale și Non t’amo piu de Tosti.



De asemenea, vineri, 16 februarie, tot de la ora 19, Filarmonica Brașov vă așteaptă la un concert simfonic, al cărui dirijor este Gheorghe Costin, iar solist este, la vioară, Florin Ionescu-Galați. În program sunt lucrări de Rossini, Corelli, Pergolesi, Wagner și Strauss.



Biletele au prețuri cuprinse între 10 și 20 lei și se pot achiziționa de la Sala Patria din Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 50A, marţi şi joi între orele 16 – 18, iar miercuri între orele 12 – 15.