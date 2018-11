Dotări pentru ca Bazinul Olimpic să fie omologat pentru competiţii internaţionale

Descriere foto: Se fac demersuri pentru ca Bazinul Olimpic din Braşov să fie omologat pentru competiţii internaţionale; Sursa: bzb.ro



Braşovul ar putea deveni al doilea oraş din ţară, după Bucureşti, care are un bazin olimpic omologat pentru competiţii internaţionale. Acestă posibilitate a fost discutată încă de acum doi ani de către reprezentanţii Primăriei Braşov şi cei ai Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.



În vederea efectuării acestei omologări, sunt necesare şi o serie de echipamente, astfel că Primăria va investi 2,25 milioane de lei pentru a le achiziţiona.



Printre noile dotări care ar urma să fie achiziţionate se numără platforme şi block start-uri agreate de Federaţia Internaţională de Nataţie, un dispozitiv acustic pentru start, de asemenea agreat de către organismul internaţional în domeniu, toch pad-uri pentru cele 10 culoare de concurs, dar şi o tabelă de scor compatibilă cu interfaţa acvatică şi un softwear special.



Echipamentele ar urma să fie achiziţionate printr-o procedură de achiziţie publică, data limită de depunere a ofertelor fiind 27 decembrie 2018. Furnizorii care vor să se înscrie la licitaţie vor trebui să depună şi o garanţie de participare de 18.907,56 lei.



Noul Bazin Olimpic Braşov a fost dat în folosinţă în aprilie 2013, după o reabilitare care a durat doi an şi care a presupus practic o construcţie nouă, care acum are trei niveluri.



Bazinul propriu-zis are 50 de metri lăţime x 25 metri lungime şi 2 metri adâncime, zece culoare şi 658 de locuri în tribună (12 fiind special amenajate pentru persoanele cu dizabilităţi) şi întruneşte astfel principalul criteriu pentru a deveni un loc de desfăşurare a competiţiilor de înot.

Investiţia a costat 29,7 milioane de lei, fără TVA, Primăria Braşov suportând 30% din costuri, restul fiind bani de la Guvern.