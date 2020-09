Doripesco a deschis încă un restaurant în Feldioara

Descriere foto: DN 13, „corabia-restaurant” a celor de la Doripesco







Compania Doripesco, controlată direct şi indirect de omul de afaceri braşovean Dorin Crizbăşan îşi continuă strategia de dezvoltare a afacerilor de turism şi a lansat, un nou format de restaurant, Delicii Rapide & La Doi Paşi, acesta fiind situat lângă Corabia Doripesco din Feldioara.



Delicii Rapide & La Doi Paşi reprezintă un magazin-restaurant ce are ca produs „vedetă”, Fishburger, dar şi alte două tipuri de burgeri – Black Angus şi Burger-ul din porc pentru tradiţionalişti.



„Fiind situat pe unul dintre cele mai tranzitate drumuri din România, DN13, restaurantul Delicii Rapide & La Doi Paşi a fost creat pentru a satisface dorinţa şi nevoile clienţilor aflaţi mereu în trafic şi grăbiţi. Feedback-ul primit din piaţă este foarte important pentru noi, iar în ultima jumătate de an, comportamentul consumatorilor s-a schimbat radical. Ne dorim să ne adaptăm solicitărilor acestora, iar noul format de restaurant reprezintă dovada faptului că am reuşit să răspundem la noi provocări”, a declarat Dorin Crizbăşan, director general Doripesco SA.



Pe parte de turism, Doripesco mai deţine Complexul Turistic Doripesco (restaurant şi motel), restaurantul Casa Păstrăvarului, pensiunea Poiana Râşnoavei Doripesco, dar şi restaurantul Corabia Doripesco, cu un design unic în zonă.



Ca avantaje distinctive sunt prezentate: meniul specific pescăresc cu peşte de primă prospeţime din bălţile proprii, ambianţa extraordinară determinată de peisajul natural al lacurilor din împrejurimi, precum şi activităţile de agrement.