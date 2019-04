Doi zimbri de la Vama Buzăului, eliberați în „Parcul Natural Vânători Neamţ”

Descriere foto: Două exemplare de zimbri, un mascul şi o femelă, provenind din de la rezervaţia din Vama Buzăului, s-au alăturat turmelor din Parcul Vânători Neamţ, în „Ţinutul Zimbrilor”; Sursa: bzb.ro



Aceştia au fost donaţi. În viitor, exemplarele de la Vama Buzăului ar putea fi vândute.



Dacă anul trecut, patru zimbri de la rezervaţia din Vama Buzăului au fost eliberaţi în pădurile din judeţele Caraş Severin şi Hunedoara, anul acesta, două exemplare, un mascul şi o femelă, s-au alăturat turmelor din Parcul Vânători Neamţ, în „Ţinutul Zimbrilor”.



Transferul face parte dintr-o colaborare mai veche între Asociaţia „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” şi Parcul Natural Vânători Neamţ.

Transportul celor două exemplare de la Vama Buzăului a durat aproximativ 7 ore şi s-a făcut cu opriri regulate, pentru a permite adăparea zimbrilor, dar şi examinarea acestora de către medicii veterinari.



Chiar dacă pare o operaţiune de rutină, transportul zimbrilor are riscurile ei, având în vedere că, pentru a putea fi urcate în cuşti, animalele trebuie tranchilizate.



Preluarea animalelor de la Vama Buzăului, s-a făcut vineri, iar potrivit primarului comunei Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaş, cele două exemplare au ajuns cu bine în judeţul Neamţ.



Animalele de la Vamă s-au alăturat turmelor din judeţul Neamţ



Directorul Parcului Natural Vânători Neamţ, Sebastian Cătănoiu, a declarat, la Braşov, unde a venit pentru a prelua cei doi zimbri, că „noi am început programul de introducere a zimbrilor în sălbăticie în anul 2012. În acest moment sunt în libertate 40 de exemplare, dintre care 14 născute în sălbăticie. Cele două exemplare, de la Vama Buzăului se vor alătura turmelor din «Ţinutul Zimbrilor»”.



Pe de altă pare, primarul comunei Vama Buzăului, Tiberiu Chirilaş, a afirmat că anul trecut, când a început eliberarea unor exemplare din rezervaţia din judeţul Braşov, Valea zimbrilor, pe lângă faptul că este un obiectiv turistic important, a devenit „şi un centru de reproducţie. Suntem fericiţi să vedem că în diverse zone din România zimbri de la Vama Buzăului sunt puşi în libertate. Sigur, nu renunţăm la dezideratul nostru de a amenaja acel ţarc de 80 de hectare de la Vama Buzăului, în care zimbrii să trăiască în semilibertate. Totodată, nu renunţăm nici la scopul pentru care a fost realizată această rezervaţie: repopularea Munţilor Ciucaş cu aceste animale emblematice pentru România”.



Totodată, el a amintit că cei patru zimbri eliberaţi în 2018 au trecut cu bine de prima iarnă în sălbăticie.





Zimbri de vânzare pentru Fundaţia Carpathia



Pe de altă parte, Tiberiu Chirilaş ia în calcul şi posibilitatea ca rezervaţia de la Vama Buzăului să obţină şi venituri din vânzarea zimbrilor: „Transferul către cei de la Parcul Vânători Neamţ este gratuit, exemplarele fiind donate. Acum, printr-un proiect al Fundaţiei Conservation Carpathia, se doreşte introducerea zimbrului în Munţii Făgăraş. Dacă se va materializa un transfer de la Vama Buzăului, nu îl vom mai face cu titlu gratuit”.





27 de zimbri în judeţul Braşov



Colaborarea între Asociaţia „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” şi Parcul Natural Vânători Neamţ a început în urmă cu 11 ani, când a fost amenajată rezervaţia din judeţul Braşov. Atunci, a explicat Mihai Pascu, preşedinte Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, „am apelat la ambasadele României din mai multe ţări pentru a obţine donaţia acestor de animale. Am avut un noroc deosebit cu fostul consul onorific al nostru în Polonia, un stat cu tradiţie în creşterea acestor animale. Am început cu 10 exemplare provenite din Franţa, Italia, Elveţia, Austria. Atunci am avut marele noroc ca alături de noi să fie directorul de la Parcul Vânători Neamţ, pentru că de la el am învăţat cum să construim o infrastructură necesară creşterii zimbrului semilibertate. Pe baza modelului de la Vânători Neamţ, după un an de zile ştiu că am şi eu obţinut un premiu din partea Asociaţiei Zimbrilor din Polonia, pentru condiţiile deosebite pe care le-am creat acestor animale”.



În cei 10 ani, rezervaţia de la Vama Buzăului a ajuns la un maxim de 40 de exemplare, însă, în timp, numărul acestora a scăzut. Acum, în ţarcul de 11 hectare de la Vama Buzăului mai sunt 27 de zimbri.



În România sunt 167 de zimbri, dintre care aproximativ 70 în libertate (40 în judeţul Neamţ şi 30 în judeţul Caraş Severin).