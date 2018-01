Doi liceeni de la Șaguna au fost admişi la Oxford

Descriere foto: Leonard Turică şi George Dumitrescu, elevi în clasa a XII-a la Șaguna, vor studia, din toamnă, la Oxford; Sursa: bzb.ro



Leonard Turică şi George Dumitrescu, elevi în clasa a XII-a, la specializarea matematică-informatică, la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, vor studia, din toamnă, la Oxford. Leonard va studia fizica, iar George – matematica.





Leonard Turică este pasionat de fizică de când a început să o studieze, în gimnaziu. Cam tot de atunci merge şi la olimpiadele naţionale, unde s-a clasat an de an pe podium. În liceu şi-a îmbogăţit palmaresul şi cu alte distincţii la diverse competiţii, inclusiv concursul NASA. La finala internaţională Turneul tinerilor fizicieni de la Singapore a făcut parte din echipa României. De-a lungul anilor de liceu nu prea şi-a făcut planuri în legătură cu universitatea la care ar fi vrut să ajungă. Şi-a cultivat din plin pasiunile şi încă îi place foarte mult să se joace pe calculator.



Fizica însă a rămas pe primul loc, iar anul trecut şi-a depus aplicaţia pentru a fi admis la Oxford. A urmat şi un examen, apoi interviul cu profesorii, la care a avut emoţii, dar a reuşit să şi le depăşească. Răspunsul celor de la Oxford l-a aflat la începutul acestui an. Și a fost unul pozitiv. Leonard Turică a intrat la colegiul care a fost prima sa opţiune.







Lui George Dumitrescu, un elev de top în matematică, îi place această ştiinţă încă din clasa a III-a, încurajat fiind şi de tatăl său. De-a lungul anilor a excelat în competiţiile în care a fost, inclusiv în concursul NASA. La nivel internaţional a avut ocazia de a participa la 2 ediţii ale International Tournement Young Mathematicians. A avut ocazia de a fi căpitanul echipei de anul trecut. Concursul s-a ţinut la Iaşi, şi-n cadrul concursului, a obţinut medalia de bronz.



Drumul către Oxford a început pentru George chiar din clasa a IX-a, de când a devenit elev al Colegiului Naţional Andrei Şaguna. A muncit pentru acest lucru, dar a avut timp şi pentru pasiunile sale. Sfaturile sale către cei care doresc să ajungă la acest nivel sunt simple: „Ar trebui să-şi cultive propria pasiune, să găsească hobby-uri care să aibă legătură cu acea pasiune și să muncească cât mai mult, ştiind că această muncă va merita”.







După finalizarea studiilor, cei doi încă nu ştiu dacă se vor întoarce în România, dar, spun ei, cel mai probabil vor alege o carieră în cercetare sau în învăţământul universitar.





Cei doi şagunişti completează seria absolvenţilor de Şaguna admişi să studieze în străinătate. Încă din 2012, cel puţin un „şagunist” este admis anual la Oxford, iar, alţii ajung la Cambridge sau alte instituţii de învăţământ superior de top din străinătate.



„Aceşti copii au demonstrat ceea ce înseamnă să pui în capul listei speranţele tale, în centrul activităţii, idealurile şi învăţământul de la Şaguna şi pentru asta suntem foarte mândri”, a subliniat prof. Cezar Boghici, director Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”.