România va participa cu o delegaţie de 34 de sportivi (21 de fete şi 13 băieţi), la Jocurile Olimpice ale Tineretului, de la Buenos Aires, în perioada 6-18 octombrie 2018, iar canotoarea Tabita Maftei a fost aleasă de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român să fie purtătoarea de drapel la festivitatea de deschidere.



Sportivii români vor concura la 14 sporturi şi discipline sportive: atletism, baschet feminin 3×3, canotaj, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, judo, haltere, înot, lupte, sărituri în apă, scrimă, tir sportiv, tenis de masă, tenis.



Medaliată cu aur la simplu vâsle la Campionatele Mondiale de canotaj rezervate juniorilor, care au avut loc luna trecută la Racice (Cehia), Tabita Maftei este una dintre cele mai titrate componente ale Echipei Olimpice a României care va face deplasarea în Argentina.



În palmaresul botoşănencei în vârstă de 18 ani se mai regăsesc medalia de argint cucerită la dublu rame fără cârmaci, alături de Alina Maria Baleţchi, la Campionatele Europene de juniori din acest an, şi aurul adjudecat anul trecut la CM de juniori, în proba feminină de patru vâsle, alături de Larisa Elena Roşu, Andreea Grăpinoiu şi de Simona Geanina Radiş.





La JOT Buenos Aires 2018, Tabita Maftei va face parte din echipajul feminin de dublu rame fără cârmaci, alături de Alina Maria Baleţchi.



Florin Misca va fi şeful de misiune al României la JOT Buenos Aires 2018, iar Dragoş Tătaru, adjunct al şefului de misiune. Din staff-ul tehnic mai fac parte medicul Dan Valentin Anghelescu, asistentul medical Justin Răduţu, Liliana Dorneanu, responsabil secretariat şi program cultural-educativ şi Oana Enache, responsabil economic.



Doi brașoveni reprezintă România la Jocurile Olimpice de Tineret!



Din delegația olimpică a României, participantă la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires (6-18 octombrie 2018), fac parte și 5 atleți: Daniela Vasile (2.000 m obstacole), Adina Elena Cîrgiogel (400 m plat), Răzvan Cărare (suliță), Cristian Voicu (800 m), Bianca Toader (100 m garduri). Cu acești sportivi au făcut deplasarea în Argentina, din partea Federației Române de Atletism (FRA), antrenorii Ana Mirela Țermure și Horațiu Calfă.



Adina-Elena Cîrciogel este brașoveancă, elevă la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Brașov, iar ca atletă are dublă legitimare LPS Brașov-CSM București. În prezent este pregătită de profesorul Horațiu Calfă.



În „Țara tangoului” ea va concura pentru România în proba de 400 metri plat.



Adina Elena Cîrgiogel nu a făcut atletism din prima. Mai întâi a practicat baschetul, iar la atletism a ajuns după o cumpănă în copilărie: a făcut o dublă fractură, după ce a căzut cu skateboard-ul.



„În atletism am ales o probă grea, de 400 metri plat, dar îmi place foarte mult. E o probă în care trebuie să fii constant mereu, e o probă dinamică, care mă reprezintă”, a declarat Adina-Elena Cîrgiogel.



În vara acestui an, Elena Cîrgiogel a cucerit medalia de bronz în proba de ștafetă mixtă (100/200/300/400 m), alături de Bianca-Elena Toader, Vanessa-Evelyna Balaci și Maria Scrob, în cadrul Campionatului European de cadeți (U18) de la Gyor.



Întrebată ce așteptări are de la participarea de la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, Adina a răspuns: „Sunt conștientă că va fi foarte greu în Argentina. Eu voi da totul pentru un rezultat bun. Nu am nimic de pierdut! Sunt realistă că un Personal Best și o calificare în semifinale ar fi un rezultat excelent”.



La Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Buenos Aires, Adina Cîrciogel va intra în concurs joi, 11 octombrie 2018, în a doua parte a zilei, când sunt programate primele serii în proba de de 400 metri plat feminin. Proba va continua duminică, pe 14 octombrie.





Delegaţia României, La Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Buenos Aires:



Atletism (cinci sportivi – trei fete, doi băieţi): Daniela Vasile, Adina Elena Cîrciogel, Răzvan Cărare, Cristian Gabriel Voicu, Bianca Toader; antrenori – Horaţiu Calfă şi Ana Mirela Ţărmure;



Baschet 3×3 feminin (patru sportive): Sonia Alexandra Cazacu, Maria Ferariu, Ilinca Sofia Paun, Carla Antonia Popescu; antrenor – Monika Isabela Boriga;



Canotaj (patru sportivi – două fete şi doi băieţi): Alina Maria Baleţchi, Tabita Maftei, Alexandru Laurenţiu Danciu, Florin Nicolae Arteni Fîntînariu; antrenor – Cristian Mihai Maliş;



Gimnastică artistică (doi sportivi – o fată şi un băiat): Ana Maria Puiu şi Gabriel Burtănete; antrenori – Marius Răzvan Vintilă, respectiv Dragoş Bîrzu;



Gimnastică ritmică (o sportivă): Denisa Alexandra Stoian; antrenor – Simona Puiu;



Judo (doi sportivi – o fată şi un băiat): Iosif Adrian Şulcă şi Giorgia Barbara Hagianu; antrenor – Roland Bodo;



Haltere (trei sportivi – două fete şi un băiat): Sabina Baltag, Mihaela Valentina Cambei, Emanuel Marian Danciu; antrenori – Liliana Mihaela Niculiţă şi Ilie Ovidiu Fătu;



Înot (patru sportivi – două fete şi doi băieţi): Maria Claudia Gâdea, Ingrid Huszar, Daniel Cristian Martin, George Adrian Raţiu; antrenor – Gheorghe Iulian Matei;



Lupte (o sportivă): Amina Roxana Capezan; antrenor – Şerban Iulian Mumjiev;



Sărituri în apă (un sportiv): Aurelian Dragomir; antrenor – Ana Popescu;



Scrimă (doi sportivi – o fată şi un băiat): Diana Rebeca Cândescu şi Andrei Păştin; antrenor – Rareş Dumitrescu;



Tir sportiv (o sportivă): Daria Olimpia Haristiade; antrenor – Mircea Ilie Budurişan;



Tenis de masă (doi sportivi – o fată şi un băiat): Andreea Dragoman şi Cristian Pletea; antrenori – Petre Arnăutu, respectiv Mădălin Silvian Ionaşcu;



Tenis (doi sportivi – o fată şi un băiat): Selma Ştefania Cadâr şi Cristian Filip Jianu; antrenor – Răzvan Itu;





Peste 4.000 de sportivi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, dintre care 34 din România, vor participa la ediţia a treia a Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, care vor debuta sâmbătă şi se vor încheia pe 18 octombrie.



„Este evenimentul sportiv cel mai important pentru Argentina de la Cupa Mondială din 1978”, a declarat preşedintele Comitetului olimpic argentinian, Gerardo Werthein.



Pentru prima oară, Jocurile Olimpice de Tineret vor fi organizate în altă parte decât în Asia, după o primă ediţie la Singapore (2010) şi apoi la Nankin (2014, China), în timp ce ediţia din 2022 va avea loc în Qatar.



Mult succes tuturor sportivilor români la Olimpiada Tineretului din Argentina!