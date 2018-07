Documentarul „Inima Reginei” - Prezentare inedită la Centrul Cultural Reduta

Seara va debuta cu prezentarea albumului, apărut la Editura Corint, album de excepție ce conține fotografii de la ceremoniile ocazionate de înmormântarea Regelui Mihai I al României, din 16 decembrie 2017. Ilustrațiile fac parte din proiectul „Fotografii pentru Rege”.Vor lua cuvântul:Nicolae Pepene – istoric și director al Muzeului Județean de Istorie BrașovCamelia Csiki – coautor al albumului, realizatoare a emisiunii Ora Regelui, TVR1Ion Tucă – director al Casei Regale a RomânieiGelaledin Nezir – general maior (r), directorul de Cabinet al Ministrului Apărării NaționaleÎn cadrul filmului documentar „Inima Reginei”, producție 2018 a TVR, a fost inclus si primul documentar cu același nume, realizat de Camelia Csiki pentru prima dată în 2007, premiat de Gala Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România. De data aceasta, noul documentar urmărește întregul traseu pe care l-a parcurs inima suveranei până și-a găsit liniștea. Este un demers unic al Televiziunii Române care a urmărit pe parcursul a 12 ani eforturile făcute de Regele Mihai I și de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, pentru a convinge autoritățile să redea inima Familiei Regale.În ultimii ani, Adrian Naidin și-a început multe spectacole cu Imnul Regal. Iubește Familia Regală pentru că reprezintă cele mai înalte valori morale ale românilor, pentru că este păstrătoare a tradițiilor românești. L-a adorat pe Majestatea Sa Regele Mihai și anul trecut, își dorea tare mult să-i mai poată cânta încă o dată. Spectacolul pe care îl va oferi joi seara brașovenilor este pentru Regele Mihai și Regina Maria.Partenerii evenimentului sunt Centrul Cultural Reduta, Grupul Editorial Corint și TVR1.s-a născut la 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în Marea Britanie, fiind fiica principelui Alfred al Marii Britanii, principe de Saxa-Coburg-Gotha și duce de Edinburgh, și a ducesei Maria Alexandrovna a Rusiei. De asemenea, era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii.S-a implicat în viața politică, începând cu intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei și continuând cu vizitele sale în străinătate, cea mai însemnată fiind Conferința de Pace de la Paris, când, după retragerea delegației noastre, le-a reamintit aliaților occidentali de sacrificiile armatei române în timpul Primului Război Mondial.Transilvania devenea parte a României Mari, în urma Unirii de la 1 decembrie 1918. În mai 1919, după Marea Unire din 1918, Regele Ferdinand I și Regina Maria au făcut o vizită în Transilvania, oprindu-se la Brașov, Făgăraș, Sibiu, Blaj, Alba Iulia, Brad, Țebea, Abrud, Câmpeni, Turda, Cluj, Bistrița, Careii Mari, Baia Marea, Oradea.S-au bucurat de o primire călduroasă, adesea entuziastă. Regina consemna: ''În multe sate, calde primiri loiale, iar în final am ajuns la Alba Iulia, micul orășel al cărui nume are un ecou special în sufletul fiecărui român''. Pe parcursul întregii sale călătorii, regina a purtat costumul popular românesc.Balcicul, o localitate la malul Mării Negre, a fost descoperit de Regina Maria la insistențele pictorului Alexandru Satmari, în 1924. Un an mai târziu se începea construcția domeniului de la Balcic, care a fost reședința preferată a acesteia. Aici a fost creat, la cererea reginei, un parc impresionant, transformat, ulterior în grădină botanică, datorită colecției de cactuși și de trandafiri.Lângă palatul de la Balcic, Regina Maria a ridicat o capelă micuță, în întregime din piatră. Capela Stella Maris a fost construită de meșterul zidar Gaetan Denize, la cererea Reginei Maria, pentru momentele de rugăciune. În 1930, interiorul său a fost pictat de pictorii Anastase Demian și Tache Papatriandafil. Cu mult timp înainte de a fi terminată, Regina Maria și-a mărturisit dorința ca inima ei să fie adusă în această capelă.„Am redeșteptat la o viață nouă micul castel părăsit de la Bran, dar Tenha-Juva (Balcicul) a fost locul cel înfăptuit, acolo mi-a fost dat să fac din vis adevăr, și fiindcă aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât ași putea tălmăci vreodată, am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea să fie adusă și așezată la Stella Maris, biserica ce am clădit-o la marginea mării. Cu trupul voi odihni la Curtea de Argeș lângă iubitul meu soț Regele Ferdinand, dar doresc ca inima mea să fie așezată sub lespezile bisericii ce am clădit-o. În decursul unei lungi vieți atâția au venit la inima mea încât moartă chiar, ași dori să mai poată veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria și bucuria. Vreau să odihnesc acolo în mijlocul frumuseților făurite de mine, în mijlocul florilor ce le-am sădit. Și cum acolo se găsește inima mea eu nu vreau să fie un loc de jale ci dinpotrivă de pace și de farmec cum a fost când eram în viață'', potrivit testamentului Reginei Maria publicat pe www.historia.ro Suferindă încă din 1937, Regina a plecat la 17 februarie 1938 în Italia, la Merano. În aprilie același an, se mută în sanatoriul dr. Lahmann din Weisser Hirsch, lângă Dresda.După Dictatul de la Viena și pierderea de către România a teritoriilor sud-dunărene în 1940 (Cadrilaterul), caseta cu inima Reginei a fost luată de la Balcic, fiind așezată într-o criptă special amenajată în stânca muntelui Măgura Branului, într-un sarcofag de marmură.În 1968, regimul comunist a mutat caseta într-un seif al muzeului Bran, pentru ca în martie 1971 să fie adusă în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României.