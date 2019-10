Discount la factura de căldură pentru brașovenii racordați la sistemul centralizat

Descriere foto: Braşovenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor avea în acest sezon rece un „discount” de 63,3% la factura de căldură; Sursa:bzb.ro; Foto: Victor CRISTESCU



Braşovenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor avea în acest sezon rece un „discount” de 63,3% la factura de căldură. În iarna 2019 - 2020, costul gigacaloriei este de 541,89 lei, dar pentru populaţie se va factura 198,97 lei/gigacalorie!



Braşovenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare vor „obține căldura” în iarna 2019 – 2020 la acelaşi preţ cu cel de iarna trecută.





Mai exact, potrivit Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, tariful pentru populaţie este de 198,97 lei/gigacalorie cu tot cu TVA inclus, care a fost aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local din una iulie a anului 2017. Acesta nu este, însă, şi preţul real. Mai exact, conform aceleiaşi surse, costul mediu de producţie pe gigacalorie este de 541,89 lei, însă, în cazul persoanelor fizice, diferenţa va fi acoperită de la bugetul local al municipiului Braşov. Concret, pentru energia termică furnizată populaţiei consumată de populaţie, municipalitatea braşoveană va contribui 342,95 lei/gigacalorie, adică 63,3% din cost, „cofinanţarea” beneficiarilor fiind de 36,7 %.



De luni, la Braşov s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege pentru începerea furnizării agentului termic. Potrivit unei hotărâri de guvern de anul trecut, sezonul rece porneşte când se înregistrează trei zile consecutive cu temperaturi sub zece grade Celsius în intervalul orar 20:00 – 6:00.



La Braşov, totul era pregătit, potrivit directorului Serviciului Public Local de Termoficare Braşov, Mircea Marin. „Luna trecută am încărcat instalaţiile, s-au făcut probele de rigoare. Spre deosebire de anii trecuţi, am făcut probele cu apă caldă, nu cu apă rece, din cauza faptului că le-am făcut într-o perioadă în care temperaturile scăzuseră. Pot spune că, la momentul actual, furnizăm căldură pentru aproximativ 90% din clienţi”, a spus Mircea Marin.



În prima zi au apărut câteva probleme, remediate de echipele de intervenţie. Între probleme a fost şi o situaţie în cartierul Noua, unde o familie se debranşase fără să anunţe, nu a astupat ţevile şi a avut parte de o surpriză neplăcută.



Toate avariile au fost remediate, însă au existat asociaţii care au solicitat să nu primească, deocamdată, căldură.



Pentru reducerea costurilor, Mircea Marin recomandă soluţii valabile tot sezonul rece. „Este foarte important ca oamenii să înţeleagă necesitatea montării capetelor termostatate la calorifere şi a repartitoarelor, pentru că, atunci, efectiv, consumi şi plăteşti cât consumi, cât ai nevoie”, a mai explicat Mircea Marin.



Şeful Serviciului de Termoficare spune că numărul de debranşări s-a redus la 20% faţă de anul trecut. În schimb, au existat câteva rebranşări importante, între care Bazinul Olimpic. De asemenea, se poartă discuţii pentru rebranşare cu mai multe grădiniţe şi firme. Potrivit lui Mircea Marin, o gospodărie consumă mai puţin de o jumătate de gigacalorie, pe când firmele sau instituţiile care s-au rebranşat consumă cât 2.500 de apartamente.