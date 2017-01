Direcția pentru Protecția Copilului răspunde întrebărilor lansate de Comisia de Sănătate a CJ

Conducerea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului răspunde întrebărilor lansate, astăzi, de Comisia de Sănătate a Consiliului Județean Brașov. „Într-un comunicat de presă transmis astăzi, membrii Comisiei pentru Sănătate, Protecţia Copilului şi a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean Braşov au lansat public întrebarea „de ce clădirea nu avea asigurarea obligatorie, conform legii?“.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov face precizarea că Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor se referă strict la dezastrele naturale (cutremure, alunecări de teren și inundații). În plus, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din legea amintită anterior, obligativitatea asigurării este stabilită doar pentru imobilele „aflate în proprietatea acestora(n.n. a autorităților publice) şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale“.

Cu alte cuvinte, polițele PAD se pot încheia doar pentru clădirile pentru care se plătește impozitul pe imobil, ori în cazul nostru, întrucât suntem instituție publică, în conformitate cu Codul Fiscal nu se plătește impozitul pe imobil. În aceste condiții, nu putea fi încheiată nicio poliță PAD.

În plus, în conformitate cu prevederile art. I alin. 3 al Legii 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii 260/2008, „societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD“.

Ținând cont de aceste prevederi legale aflate în vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nu poate, la acest moment, să încheie nici un fel de poliță de asigurare a clădirilor aflate în administrarea sa”, se arată într-un comunicat semnat de Gheorghe Durnă, directorul DGASPC Brașov.