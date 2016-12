„Dire Straits Experience”, la Braşov, pe 9 decembrie

Descriere foto: Concert The Dire Straits Experience; Sursa: hotnews.ro



Dire Straits a scris istorie în muzica rock şi s-a bucurat de un success formidabil la cel mai înalt nivel. După despărţirea din 1996, sound-ul unic al trupei a continuat să răsune live în toată lumea prin trupa „The Straits”, care, mai apoi, avea sa evolueze sub numele de „The Dire Straits Experience”.



Formaţia renăscută la iniţiativa Prinţului Charles în 2011, a pornit anul acesta într-o aventură prin România, redând savoarea rock-ului şi a hiturilor Dire Straits.



După două concerte sold-out la Bucureşti şi la Timişoara susţinute în această primăvară, membrii The Dire Straits Experience revin în România în luna decembrie, cu 4 concerte, unul dintre acestea urmând a avea loc la Braşov.



Astfel turneul legendarei formaţii conduse de componenţii originali Dire Straits - Christ White şi Chris Whitten, acompaniaţi de muzicieni de top precum Paddy Milner, Terence Reise, Tim Walters şi Michael Feat, va aduce pe scena din Braşov (9 decembrie, Sala Sporturilor) hituri ca „Sultans of Swings”, „Your latest trick”, „Tunnels of Love”, „Money for nothing”, „Brothers in arms” sau „Romeo and Juliet”.



Spectacolul pregătit pentru Braşov, va avea loc vineri, 9 decembrie 2016 la Sala Sporturilor DP Colibaşi, iar înaintea Dire Straits pe scenă va urca formaţia locală Coco.



Accesul publicului va fi posibil dupa ora 19:00, urmând ca show-ul sa înceapă de la ora 20:00.



Biletele pot fi cumparate online de pe Eventim.ro, la preţuri între 60 si 300 de lei.