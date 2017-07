Din nou, împreună pentru George!

Joi, 6 iulie, de la ora 21.00, în Clubul MOVe din Braşov (bd. M. Kogălniceanu nr. 15), are loc un nou eveniment caritabil, intitulat „Alături de George”, organizat în beneficiul tânărului braşovean George Olteanu, 36 de ani, diagnosticat cu Sindrom Amiotrofic Neurogen Spinal Degenerativ, o formă a distrofiei musculare.În cadrul serii, îşi vor da mâna pentru a-l sprijini pe George artişti din sfera muzicii hip-hop, dar şi pop-dance: Bibanu MIXXL, Mark One, Boier Bibescu, Claudia Miriţescu, Sabine Doroş, Jay Miller, Criss, Oana Panazan, Joe, DJay Rareş, Andrei Green, Fabian Sanchez, DJ George A. Cu prilejul acestui eveniment se va organiza și o licitație cu obiecte puse la dispoziție de artiștii invitați și va exista o urnă de donații pentru cei care vor mai dori să îl ajute pe George. Prețul unui bilet de intrare este de 10 de lei. Informaţii şi rezervări la tel. 0799.100.200.George nu mai poate merge de la vârsta de 11 ani, iar din 2004 suferă și de Bronșită Super Supurativă. În ambii plămâni se acumulează aproape un litru de secreții, iar ca să nu moară asfixiat este supus unei terapii rudimentare, pe care i-o aplică mama sa. Este nevoit ca zilnic, timp de cinci ore, să tușească în continuu pentru a drena secrețiile din plămâni. Pentru a se putea vindeca, George are la dispoziție două medicamente - IPLEX sau Translarna, o terapie care constă într-o injecție ce se administrează zilnic. Tratamentul îl va ajuta cu recuperarea fizică, îl va ridica din scaunul cu rotile, dar în primul rând îi salvează plămânii. Pentru tratamentul cu IPLEX sau Translarna mai trebuie să strângă 16.000 de euro.În urma concertului caritabil „Dar de suflet”, organizat de Centrul Cultural „Reduta” şi Asociaţia Internaţională a Femeii Creştine Braşov, în data de 25 mai 2017, George a reuşit să strângă 12.000 lei (din vânzarea biletelor şi donaţii), sumă care nu este suficientă pentru a putea demara tratamentul recomandat. De aceea, şi de această dată, sunteţi aşteptaţi în număr cât mai mare, pentru a îl ajuta pe George!Mai multe puteți citi pe blogul său: http://olteanugeorge1981.blogspot.ro/