După ce etapa trecută în Liga a IV-a Braşov s-au întâlnit ocupantele primelor patru poziţii la acea vreme, situaţia se va repeta în runda cu numărul 19, de sâmbătă, 14 aprilie, cu Inter Tărlungeni intrată între protagoniste în locul Chimiei Oraşul Victoria.Liderul AS SR Brașov se va deplasa la Tărlungeni, unde va întâlni echipa care i-a smuls primele puncte în tur, după 0-0 pe Tineretului.La egalitate de puncte cu liderul, Precizia Săcele, principala contracandidată la locul de baraj, va evolua în deplasare la Olimpic Zărneşti, formaţie care a ieşit, se pare, din lupta pentru prima poziție, după înfrângerea de etapa trecută (0-3 cu AS SR), însă poate pune probleme oricând, în special pe teren propriu.Înaintea celei de-a patra etape a returului Ligii a IV-a Brașov, AS SR Brașov și Precizia Săcele sunt la egalitate de puncte, 48, în fruntea clasamentului. A treia poziție este ocupată de Olimpic Zărnești, care are 40 de puncte și un meci mai puțin.

Chimia Oraşul Victoria - Aripile Braşov

Olimpic Zărneşti - Precizia Săcele

Inter Tărlungeni - AS SR Braşov

Inter Cristian - Prietenii Rupea

A.C.S.M. Codlea - Avântul Dumbrăviţa

Olimpic Voila - A.C.S. Steagu Rosu Brasov

Cetatea Homorod - Colţea 1920 Braşov

Carpaţi Berivoi - Voinţa Hurez