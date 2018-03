Dezbateri publice la RATBV

Descriere foto: Sursa: ratbv.ro

Conducerea RATBV SA a anunţat că, în 30 martie, de la ora 17, la sediul societăţii, de pe strada Hărmanului nr. 49, va organiza o dezbatere publică referitoare la viitorul transportului în comun din municipiul Braşov şi zona metropolitană Braşov.



Prin această întâlnire se dă startul unei serii de dezbateri publice, sub sloganul «Hop on the future», care își propune să contureze mai bine noua strategie de transparentizare a deciziilor conducerii societăţii.



La dezbaterea din 30 martie sunt invitaţi să ia parte la dezbatere reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale, ai instituţiilor publice locale şi centrale, reprezentanţii presei şi, în general, orice persoană interesată de temele abordate.



Dezbaterea se va desfăşura între orele 17 şi 20, în sala de şedinţe de la sediul societăţii.



De asemenea, RATBV a anunţat şi tematica ce va fi abordată la dezbaterea din 30 martie. În primul rând se va discuta de oportunităţile de dezvoltare a transportului public din fonduri europene.



O altă temă ce va fi dezbătută se referă la modelele de trafic posibile în municipiul Braşov.



În cadrul acestei dezbateri se va discuta şi despre oportunitatea tehnologică a achiziţiei de vehicule ecologice, mai exact a troleibuzelor şi altor mijloace de transport nepoluante.



Nu în ultimul rând, vor fi luate în discuţie şi alte măsuri eligibile prin programele cu finanţare europeană, respectiv amenajarea unor benzi dedicate pentru autobuze ori troleibuze sau realizarea de staţii.