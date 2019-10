Designerul care a creat fracul purtat de Klaus Iohannis la Banchetul Imperial din Japonia: „Am lucrat peste 150 de ore la întreaga ţinută“

Designerul Alexandru Ciucu a explicat particularităţile pe care le are fracul purtat de preşedintele Klaus Iohannis (60 de ani) la ceremonia de întronare a împăratului Japoniei, ţinută la care a lucrat 150 de ore.



Preşedintele Klaus Iohannis a participat, alături de soţia lui, Carmen Iohannis, la ceremonia de întronare a împăratului Naruhito al Japoniei, care a avut loc în Palatul Imperial din Tokyo. Pentru acest eveniment, Klaus Iohannis a ales să poarte un frac realizat de designerul român Alexandru Ciucu. În ceea ce priveşte ţinuta preşedintelui, Alexandru Ciucu a explicat limitele în care se poate încadra o astfel de creaţie vestimentară şi ce particularităţi are fracul croit. „Fracul este cea mai rigidă ţinută din punctul de vedere al schimbărilor stilistice sau cromatice. Deci poate fi doar de culoare neagră, haină cu revere spit din mătase, pantalonul cu vipuşcă din mătase neagră, iar vesta, papionul şi pieptul cămăşii din plastron alb. Materialul poate fi mai gros sau mai subţire în funcţie de preferinţe. Fracul preşedintelui este confecţionat din lână nobilă S’180, adusă de la una din cele mai exclusiviste fabrici de ţesătură din Italia“, a descris designerul creaţia purtată de preşedinte. „Am lucrat peste 150 de ore la întreaga ţinută şi am acordat atenţie maximă fiecărui detaliu. La interior are o etichetă special ţesută care aminteşte de faptul că acest frac este lucrat integral în regim Bespoke în Atelierul de Înaltă Croitorie Alexandru Ciucu special pentru Preşedintele României. Cămaşa aleasă este clasică pentru frac. Are pieptar, manşete din plastron, guler pentru papion. Manşetele sunt duble pentru butoni. Costumele lui Klaus Iohannis sunt realizate pe baza tehnicii de croire moştenită din generaţie în generaţie, respectând tendinţele actuale şi folosind materiale de cea mai bună calitate“, a explicat Alexandru Ciucu. Prima-doamnă a schimbat două rochii în ziua evenimentului. Dacă la ceremonia de întronare a împăratului Japoniei a purtat o rochie lungă, albastru celest, la banchet a avut o rochie turcoaz, cu umerii goi.



Împăratul Naruhito, în vârstă de 59 de ani, şi-a proclamat oficial ascensiunea la tronul Crizantemei în Sala Pinilor (Matsu no ma), cea mai elegantă din Palatul Imperial din Tokyo. Ceremonia a fost urmată de un un banchet la care au participat oaspeţi de seamă, demnitari din aproape 200 de ţări. Alexandru Ciucu a realizat ţinutele vestimentare pe care cuplul prezidenţial le-a purtat la cele mai importante evenimente din ultimii ani. Preşedintele României a ales costume Alexandru Ciucu la evenimente precum istorica întâlnire cu Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, şi cu Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Michelle Obama, la întâlnirea cu Prinţul Charles al Marii Britanii, la recepţia oferită de Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi Regina Letiţia, la ceremonia de primire la Cotroceni a Preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, recepţia de la Roma oferită de Preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, vizita de la Vatican, primirea delegaţiei Portugaliei la Bucureşti, precum şi la lansarea cărţii „Primul Pas“, semnată Klaus Iohannis.