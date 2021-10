Descoperă Lumea cu Ajutorul Unor Cărţi de Călătorii Fascinante

Dacă ai găsit o carte bună va fi greu să o mai laşi din mână! Aceasta îţi va stimula imaginaţia şi îţi va oferi informaţii despre oameni şi locuri incredibile. Citind cărţi de călătorii şi vacanţă ai ocazia să călătoreşti mental şi să trăieşti experienţe intense menite să te îmbogăţească spiritual.



Şi, dacă eşti în căutarea unor astfel de cărţi, trebuie să le iei în considerare şi pe cele de mai jos! Sunt cărţi de vacanță și călătorii prin care te poţi informa şi care ilustrează cele mai populare şi căutate locuri din întreaga lume.







Becoming Forrest - Rob Pope





Cartea prezintă povestea incredibilă a lui Rob Pope, un medic veterinar care a ieşit din cercul lui de confort, părăsindu-şi slujba pentru împlinirea unui vis - acela de a deveni prima persoană care a parcurs drumul lui Forrest Gump, acel personaj hollywoodian care şi-a pus pantofii de alergare şi a pornit la drum prin pustiu. Este povestea adevărată a unei călătorii greu de egalat desfăşurată pe 15.600 de mile, care a durat 18 luni şi a implicat traversarea de cinci ori a Statelor Unite.







The Amur River: Between Russia and China - Colin Thubron





Colin Thubron este printre cei mai admiraţi scriitori de călătorie. În această carte, el relatează o călătorie marcată de pericole şi desfăşurată de-a lungul râului Amur, un râu din Asia de Est, semn de graniţă controversat între China şi Rusia. Chiar dacă este foarte puţin cunoscut, acest râu este al zecelea ca lungime din lume. El izvorăşte din munţii Mongoliei şi curge prin Siberia, vărsându-se în Pacific.



Pe o lungime de peste 1100 de mile marchează graniţa dintre Rusia şi China şi, totodată, o zonă extrem de tensionată, iar autorul prezintă aventurile prin care a trecut prin aceste locuri, hărţuit fiind atât de poliţia rusească, cât şi de cea chineză. Cartea este o capodoperă de călătorie şi, totodată, o lecţie de istorie, vie şi captivantă!







Elsewhere: A Journey into Our Age of Islands - Alastair Bonnett





Planeta are milioane de insule, iar oamenii construiesc într-un ritm susţinut altele noi, destinate turismului sau menite să satisfacă ambiţii teritoriale. Totodată, anual, sute de insule dispar sub valurile mărilor şi oceanelor. Povestea insulelor planetei este una captivantă, iar această carte te va cuceri încă de la primele pagini, pentru că urmăreşte un spectacol fascinant care se desfăşoară la nivel global: evoluţia insulelor, apariţia şi dispariţia lor.



Geograf şi explorator, autorul îşi poartă cititorul într-un tur incitant al celor mai fascinante insule din lume. El a călătorit pe tot globul pentru a putea reliefa cât mai bine subiectul şi a explorat atât insulele artificiale antice ale Scoţiei, cât şi pe cele artizanale militarizate ale Chinei sau pe cele turistice din Dubai. Toate au poveşti incredibile, iar cartea le ilustrează într-un mod fascinant, fiind o experienţă de călătorie captivantă pentru orice cititor dornic de aventură.







Outdoor Europe - DK





Dacă eşti interesat de aventuri incredibile în aer liber în Europa, fără să pleci de acasă, trebuie să citeşti această carte! Plimbări cu caiacul prin cascadele din Croaţia, drumeţii prin Munţii Muntenegru sau descoperirea giganţilor de foc din Spania - toate sunt aventuri care te vor ţine cu sufletul la gură! Cartea acoperă peste 150 de activităţi desfăşurate în aer liber şi este o ocazie pentru aventurieri să evadeze din confortul fotoliului de acasă în natură.



Cartea este bogat ilustrată cu imagini incredibile şi te va inspira să porneşti la drum pentru a trăi experienţe intense în aer liber, în Europa. Fiecare activitate are dedicat un capitol care descrie activitatea în sine şi recomandă cititorului cea mai bună locaţie.