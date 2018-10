Descopera evolutia si rafinamentul pieselor de mobila lemn masiv de la AlbertaCasa.ro

Metodele de prelucrare a lemnului pentru fabricarea de mobilier au evoluat considerabil odata cu imbunatatirea politicilor de utilizare a resurselor de lemn in conditii responsabile si sustenabile.Aspectele estetice si practice ale pieselor de mobila lemn masiv sunt pe deplin apreciate de orice persoana, produsele din aceasta gama fiind foarte usor de montat si integrat in orice spatiu. In plus, mobilierul din lemn masiv este foarte usor de intretinut.In cadrul magazinului online AlbertaCasa.ro iti poti personaliza mobila din lemn masiv preferata, in functie de caracteristicile spatiului sau incaperii. Datorita proprietatilor asigurate de lacurile poliuretanice, numeroase tipuri de mobila fabricata din lemn masiv pot fi integrate cu usurinta atat in baie, cat si in bucatarie.Este important sa retinem ca lacurile poliuretanice au capacitatea sa conserve proprietatile si calitatea naturala a lemnului, protejandu-l de lovituri sau zgarieturi si conferindu-i rezistenta sporita in contactul cu umezeala.Lemnul asigura intotdeauna spatiilor interioare o atmosfera de conectare la valorile atemporale specifice acestui material natural. Designerii de interior de la AlbertaCasa.ro sunt maestri desavarsiti, care ofera forme nebanuit de frumoase si creeaza piese de mobilier adaptate cerintelor spatiului si necesitatilor tale.Datorita materiilor prime de calitate superioara folosite in atelierele AlbertaCasa.ro din Germania, Italia si Franta, clientii din Romania descopera si beneficiaza de ultimele tendinte ale designului de mobila, prin piese realizate din diferite soiuri de lemn masiv, precum: frasin, tei, fag sau stejar.Pentru a oferi un plus de personalitate spatiului in care este montata mobila lemn masiv, maestrii dedicatei artei de prelucrare a lemnului iti asigura servicii personalizate de comanda.In plus, pentru ca fiecare detaliu al mobilei sa reflecte personalitatea ta, poti opta pentru vopsirea mobilierului in diferite culori, precum: alb, negru, bej, maro sau pentru alte idei indraznete. Artistii din cadrul atelierelor AlbertaCasa.ro picteaza manual fiecare piesa de mobila comandata.De la servicii de consultanta specializata la produse menite sa schimbe complet atmosfera din orice locuinta, specialistii magazinului online de mobila din lemn masiv AlbertaCasa.ro iti ofera numeroase modele de mobila: Mobila din lemnn masiv pentru hol - Pantofare sau cuiere; Mobilier pentru sufragerie - Biblioteci si structuri de sustinere din lemn pentru canapele sau comode; Mobila special creata pentru camera copiilor; Mobilier pentru dormitor - Structuri din lemn masiv pentru paturi sau comode si sifoniere; Mobila din lemn masiv pentru baie - Dulapuri si etajere; Mobila de birou - De la mese la scaune si pana la fotolii; Obiecte decorative si panouri acustice; Mobilier pentru hoteluri, restaurante sau cafenele.Diferite piese de mobila din lemn masiv au capacitatea sa armonizeze complet orice spatiu interior. Tipul de design potrivit este un aspect care trebuie stabilit impreuna cu designerii si arhitectii magazinului online AlbertaCasa.ro.De exemplu, caracteristicile mobilei create cu un design clasic readuce in casele oamenilor un sentiment de familiaritate si confort pe care, in functie de specificul spatiului, designul modern pentru o astfel de mobila nu intruneste aceleasi caracteristici.Este important de retinut ca designul modern este o metoda de a simplifica liniile si formele mobilierului astfel incat utilitatea pieselor sa primeze in spatiul in care este montat, precum spatii comerciale, hoteluri sau restaurante.