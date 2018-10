Descopera beneficiile estetice si functionale ale tratamentului cu implant dentar Straumann!

Zambesti cu retinere din cauza dintilor lipsa sau nu poti mesteca alimentele preferate pentru ca dantura ta incompleta nu-ti permite acest lucru? Ai complexe de inferioritate, cat si probleme in a te alimenta corespunzator sau dupa bunul plac? Intr-adevar, majoritatea pacientilor care sufera de pierderi dentare severe dezvolta o lipsa de incredere tot mai acuta in propria persoana, considerandu-se mai putin atragatori, cat si riscul de a face anumite infectii ce le pot pune in pericol intreaga sanatate.Spre exemplu, in momentul in care nu poti sa consumi alimente bogate in vitamine si fibre, precum fructe tari sau cereale, organismul tau va avea un deficit de energie si vitalitate. Iar lista poate continua. Din fericire, insa, exista o solutie optima, rapida si eficienta, pentru rezolvarea problemei dintilor lipsa, garantand rezultate perfecte atat din punct de vedere estetic, cat si functional. Este vorba despre tratamentul cu implant dentar Straumann!Acest tip de implant dentar este de calitate superioara, oferindu-ti un zambet frumos pe care toata lumea din jurul tau il va admira, fara a mai resimti lipsa dintilor ca pe un handicap din punct de vedere functional sau chiar estetic. Ca orice alt tratament cu implant dentar, sistemul Straumann are menirea de a reface dantura prin crearea unui dinte artificial in locul celui pierdut. Care sunt, insa, particularitatile acestui implant dentar? Afla in cele ce urmeaza!Beneficii estetice✓ Gratie sistemului de ultima ora si calitatii superioare a materialelor folosite pentru coroana din ceramica, vei beneficia de rezultate finale deosebit de aspectuoase, indiferent de caracteristicile danturii tale.✓ Fara a exista diferente intre aspectul dintilor naturali si cel al noului dinte artificial sustinut de un implant dentar Straumann, te vei bucura de o dantura impecabila.✓ Datorita acestui tip de implant dentar, vei putea sa zambesti cu incredere din nou, iar toate complexele tale de inferioritate cu privire la dantura vor fi de domeniul trecutului.Beneficii functionale✓ Tehnologia specifica acestui tip de implant dentar stimuleaza vascularizarea si regenerarea tesuturilor inca din prima zi de la interventie! Astfel, te vei recupera in timp record si vei putea sa-ti reiei activitatile zilnice in cel mai scurt timp posibil.✓ Tehnica inovatoare permite o integrare excelenta, cu o rata de succes a osteointegrarii implantului dentar de 100%. Pozitia sa poate fi ajustata cu precizie inca de la inceput, astfel incat nu va mai fi nevoie de interventii ulterioare de repozitionare.✓ Un astfel de implant dentar este perfect compatibil cu restul danturii tale. Acesta este extrem de usor de plasat, integrandu-se cu succes chiar si in spatiile interdentare foarte inguste.✓ Procedura de implantare nu este invaziva, permitand obtinerea unei danturi perfect functionale fara a fi nevoie de pilirea si scoaterea nervilor dintilor invecinati.✓ Implantul dentar Straumann asigura stabilitate maxima, oferind suport crescut pentru zonele cu volum scazut de tesut osos si tesut moale.✓ Riscul aparitiei complicatiilor post-operatorii este redus la zero, datorita materialului biocompatibil din care este realizat acest implant dentar.