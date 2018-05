Deplasări în weekend pentru primele 3 clasate

În acest weekend are loc a 23-a etapă a Ligii a IV-a Brașov, a opta a returului competiției, iar echipele de podiumul clasamentului vor juca în deplasare.Astfel, după victoria la scor de maidan din etapa intermediară, AS SR Brașov îi va face o vizită formației de pe locul 11, Cetatea Homorod, pe care a învins-o în tur cu scorul de 16-1.Ocupanta poziției secunde, Olimpic Zărnești, va merge la Inter Tărlungeni, care se află acum pe locul 5, iar Precizia Săcele, care completează podiumul Ligii a IV-a, va juca în deplasare la Olimpic Voila, formație de pe a 14-a poziție a clasamentului. În tur, atunci când au jucat pe teren propriu, atât Olimpic Zărnești, cât și Precizia Săcele s-au impus cu 2-1, respectiv 8-0.Înaintea celei de-a 23-a runde a competiției județene, AS SR Brașov este lider cu 60 de puncte, având cu 5 puncte mai mult decât echipa zărneșteană și cu 6 puncte mai mult față de formația antrenată de Mihai Stere, care până în urmă cu două etape era principala urmăritoare și contracandidată la locul de baraj pentru „stegari”.

A.S. Olimpic Voila - A.S. F.C. Precizia Săcele



A.C.S.M. Codlea - A.S. Aripile Braşov



C.S. Inter Cristian - C.S. Chimia Orașul Victoria



A.S. Inter Tărlungeni - A.S.C. Olimpic Zărneşti



A.C.S. Colțea 1920 Brașov - A.S. Avântul Dumbrăvița



A.F.C.S. Carpaţi Berivoi - A.S. Prietenii Rupea



A.S. Cetatea Homorod - AS SR Brașov



A.C.S. Steagu Roșu Brașov - A.C.S. Voința Hurez