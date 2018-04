Deplasare la Codlea pentru AS SR Brașov

AS SR Braşov, liderul Ligii a 4-a, va întâlni sâmbătă, 28 aprilie, în deplasare, formația ACSM Codlea, în cadrul etapei cu numărul 21, a șasea a returului competiției.Dacă în turul campionatului, la ora duelului direct, cele două formaţii se aflau pe primele două poziţii ale clasamentului şi păreau că vor lupta pentru baraj, între timp codlenii nu au mai ținut ritmul și acum ocupă abia poziţia a şasea.Potrivit antrenorul lui AS SR Brașov, Florin Stângă, „stegarii” întâlnesc un adversar care în tur a avut evoluţii foarte bune. Important pentru „galben-negri” este să facă un joc bun, să câştige meciul şi să nu mai rateze atât de mult.Rivala lui AS SR în lupta pentru promovare, Precizia Săcele, va juca în deplasare la Inter Cristian, una din echipele de tradiţie ale campionatului. Formaţia antrenată de Mihai Stere va avea parte de o opoziţie serioasă din partea cristolovenilor, însă are neapărat nevoie de o victorie pentru a rămâne în „cărţile” barajului de promovare.

Inter Cristian – Precizia Săcele



Inter Tarlungeni - Aripile Braşov

Olimpic Zărneşti - Chimia Orasul Victoria

Colțea 1920 Braşov - Voinţa Hurez

A.C.S.M. Codlea - AS SR Braşov

Olimpic Voila - Prietenii Rupea

Cetatea Homorod - Avântul Dumbrăviţa

Carpaţi Berivoi - ACS Steagu Roşu Braşov







Clasamentul Ligii a IV-a Brașov



1. AS SR Braşov 54p

2. Precizia Săcele 51p

3. Olimpic Zărneşti 49p

4. Chimia Oraşul Victoria 39p

5. Inter Cristian 37p

6. ACSM Codlea 36p

7. Inter Tărlungeni 35p

8. Colţea 1920 Braşov 28p

9. ACS Steagu Roşu Braşov 25p

10. Carpaţi Berivoi 25p

11. Aripile Braşov 18p

12. Cetatea Homorod 16p

13. Avântul Dumbrăviţa 16p

14. Olimpic Voila 13p

15. Prietenii Rupea 10p

16. Voinţa Hurez 9p