Defibrilator de aproape 8.000 de euro, donat Spitalului Judeţean de către un fost pacient

Descriere foto: O porţiune dintr-o secţie, dotată cu ajutorul sponsorilor şi foştilor pacienţi: Sectorul de Mari Arşi are acum şi un defibrilator performant; Sursa: dcmedical.ro



Un defibrilator performant în valoare de aproximativ 8 mii de euro, vital pentru pacienții cu arsuri grave, a fost donat Sectorului de Arși Grav din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, de către Asociația Sothis. Inițiativa i-a aparținut lui Octavian Moroianu, fost pacient al Secției de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri, tratat cu succes de doctorul Dan Grigorescu.



„Eu am ajuns aici într-o situaţie destul de gravă la momentul respectiv cu 30%-35% arsuri pe suprafaţa corpului şi am stat circa patru săptămâni, perioadă în care am fost tratat exemplar, fără niciun fel de intervenţie şi fără nicio obligaţie. Recunosc că atunci când am ajuns, eram destul de speriat, mai ales că era şi după perioada «Colectiv» dar pe principiul potrivit căruia omul sfinţeşte locul, ce se întâmplă cel puţin în secţia de Arşi de la Braşov este absolut extraordinar. Vă oferim acest echipament însă vă doresc să ajungeţi să îl folosiţi cât mai puţin posibil“, a spus Octavian Moroianu.



În 2017 Octavian Moroianu a ajuns la spitalul braşovean cu arsuri pe aproape 35% din corp, după un accident casnic. „Se aprinsese o tigaie cu ulei încins, am închis gazele, altcineva a luat tigaia, a căzut, am alunecat şi am căzut în uleiul încins. (…) Patru săptămâni am stat aici, dintre care o săptămână a fost cu intervenţii chirurgicale sub anestezie, iar restul spălarea. (…) O donaţie vine pe fondul aprecierii unor eforturi depuse de nişte oameni pentru a te ţine în viaţă. Donaţiile reprezintă o unealtă folosită nu doar în România. (…) Cu siguranţă secţia azi arată infinit mai bine decât acum doi ani de zile”, a explicat fostul pacient Octavian Moroianu.



Aparat de aproape 8000 de euro



Aparatul a costat aproape 8.000 de euro şi a ajuns la Braşov pentru că aici există oameni care se implică, după cum a spus preşedintele Asociaţiei Sothis, Cosmin Smilghelschi. „Asociaţia Sothis este o grupare de oameni tineri, care au hotărât că trebuie să facem paşi, să nu mai aşteptăm acţiuni de la alţii: politic, administrativ, ne implicăm şi acolo, dar strângem din salarii, din veniturile noastre, sume de bani pentru a le putea dona către medici, medici activi, care se implică. Am ajuns din Bucureşti şi ne întreabă lumea de ce am venit aici şi nu am donat la Bucureşti, donăm peste tot, dar avem o poveste, prin care un membru al noastru a venit în vacanţă la Braşov şi a fost accidentat, se poate întâmpla oricui şi vom continua proiectele pe zona de dotare. Defibrilatorul a fost solicitat de spital, este o nevoie de concretă”, a spus Cosmin Smighelschi.



Donaţii şi sponsorizări de aproximativ 100.000 euro, până acum



Aparatul vine să completeze practic dotarea Sectorului de Arşi Garv, de pe Secţia Chirurgie Plastică, pentru pacienţii în cazul cărora apar complicaţii cardiace.



„Defibrilatorul primit completează o structură foarte complexă care deserveşte pacientul mare ars.



Sunt o serie de aparate, elemental princeps este ventilatorul necesar pacientului în comă indusă şi trebuie asistat ventilator pe întreaga perioadă a stării grave, dincolo de care sunt monitoare de funcţii vitale, o serie de aparate infuzomate, injectomate, pompe de nutriţie, toate având ca rol esential susţinerea bolnavului cu substanţe necesare pe parcursul perioadei în care nu se poate hidrata şi alimenta în mod normal. Pe lângă acestea sunt structuri de gaze medicinale, de aspiraţii şi încălzitoare specific, saltele anti-escare. Toată structura pe care am pus-o la punct a costat deja peste 100.000 euro, a fost realizată din donaţii şi sponsorizări bine acordate cu necesităţile, pornind de la sponsorul principal – Losan, cu 74 mii euro, apoi Asociaţia «În numele lui Alexandru», un ventilator de 18 mii şi încheiem doar astăzi cu Asociaţia Sothis cu acest defibrillator super-performant, care merge spre 8.000 de euro”, a detaliat Dan Grigorescu şef Secţie Chirurgie Plastica şi Reparatorie.



Sectorul de Arşi Grav, care include două paturi de mari arşi este funcţional la standarde înalte din februarie 2019.